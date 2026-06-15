Ti znaki horoskopa verjamejo vsaki teoriji zarote

Ali imate prijatelja, ki vas prepričuje, da so ptice v resnici vladni droni za nadzor? Ali pa nekoga, ki pred nakupom nove naprave natančno preuči, kako bo tehnologija 5G vplivala na njegovo avro? Medtem ko nekateri ljudje ob takšnih novicah le skomignejo z rameni, pa astrologija pravi, da so določena nebesna znamenja pravi magnet za alternativne razlage sveta.

Škorpijon

Škorpijonom vlada Pluton, planet skrivnosti, podzemlja in tistega, kar je skrito pod površjem, zato je njihov glavni moto: "Nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled." So izjemno sumničavi do avtoritet, vlad in velikih korporacij. Prepričani so, da ima svet skrito agendo in da nam uradni mediji vedno prikrivajo pravo resnico. Privlačijo jih vse teme, ki vključujejo tajne združbe, prikrite politične igre in skrivne laboratorije, ter ure in ure preživijo na forumih, da bi našli povezave, ki jih nihče drug ne vidi.

Ribi

Ribe živijo v svetu, kjer je meja med realnostjo in fantazijo zelo tanka. Ker jim vlada mistični Neptun, planet iluzij in duhovnosti, so izjemno odprte za vse, kar presega logično razlago. Svet doživljajo skozi čustva in intuicijo, ne skozi gola dejstva. Če neka teorija zveni dovolj čarobno, skrivnostno ali čustveno pretresljivo, jo bodo ribe hitro posvojile. Privlačijo jih teorije o Nezemljanih, potovanju skozi čas, simulaciji realnosti in skritih starodavnih civilizacijah. Zanje svet preprosto ni zabaven, če je preveč običajen.

Vodnar

Vodnarji so največji ekscentriki in vizionarji zodiaka. Obožujejo tehnologijo, prihodnost in, kar je najpomembneje, sovražijo vse, kar je "mainstream" ali splošno sprejeto. Vedno želijo biti korak pred časom in se borijo proti družbenim normam. Če vsi verjamejo eni stvari, oni iz principa začnejo raziskovati nasprotno teorijo. Biti del "nevedne množice" je zanje največja žalitev. Najbolj jih privlačijo tehnološke teorije, na primer nadzor z mikročipi in skrita brezplačna energija, ki jo je izumil Nikola Tesla, pa jo vlade skrivajo.