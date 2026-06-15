Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
16.11

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop vodnar horoskop ribi horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 16.11

2 minuti

Ti znaki horoskopa verjamejo vsaki teoriji zarote

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
ženska, dekle, pomlad, poletje, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ali imate prijatelja, ki vas prepričuje, da so ptice v resnici vladni droni za nadzor? Ali pa nekoga, ki pred nakupom nove naprave natančno preuči, kako bo tehnologija 5G vplivala na njegovo avro? Medtem ko nekateri ljudje ob takšnih novicah le skomignejo z rameni, pa astrologija pravi, da so določena nebesna znamenja pravi magnet za alternativne razlage sveta.

Škorpijon

Škorpijonom vlada Pluton, planet skrivnosti, podzemlja in tistega, kar je skrito pod površjem, zato je njihov glavni moto: "Nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled." So izjemno sumničavi do avtoritet, vlad in velikih korporacij. Prepričani so, da ima svet skrito agendo in da nam uradni mediji vedno prikrivajo pravo resnico. Privlačijo jih vse teme, ki vključujejo tajne združbe, prikrite politične igre in skrivne laboratorije, ter ure in ure preživijo na forumih, da bi našli povezave, ki jih nihče drug ne vidi.

Ribi

Ribe živijo v svetu, kjer je meja med realnostjo in fantazijo zelo tanka. Ker jim vlada mistični Neptun, planet iluzij in duhovnosti, so izjemno odprte za vse, kar presega logično razlago. Svet doživljajo skozi čustva in intuicijo, ne skozi gola dejstva. Če neka teorija zveni dovolj čarobno, skrivnostno ali čustveno pretresljivo, jo bodo ribe hitro posvojile. Privlačijo jih teorije o Nezemljanih, potovanju skozi čas, simulaciji realnosti in skritih starodavnih civilizacijah. Zanje svet preprosto ni zabaven, če je preveč običajen.

Vodnar

Vodnarji so največji ekscentriki in vizionarji zodiaka. Obožujejo tehnologijo, prihodnost in, kar je najpomembneje, sovražijo vse, kar je "mainstream" ali splošno sprejeto. Vedno želijo biti korak pred časom in se borijo proti družbenim normam. Če vsi verjamejo eni stvari, oni iz principa začnejo raziskovati nasprotno teorijo. Biti del "nevedne množice" je zanje največja žalitev. Najbolj jih privlačijo tehnološke teorije, na primer nadzor z mikročipi in skrita brezplačna energija, ki jo je izumil Nikola Tesla, pa jo vlade skrivajo.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle
Trendi Najbolj sočutni ljudje se rodijo v teh nebesnih znamenjih
ženska, dekle, pomlad, jesen
Trendi Ti znaki horoskopa bivše takoj prečrtajo iz življenja
ženska, dekle, poletje
Trendi Pred temi znaki horoskopa ne morete ničesar skriti
horoskop horoskop horoskop vodnar horoskop ribi horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.