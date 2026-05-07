Dubaj, ki je še nedavno veljal za eno glavnih svetovnih zatočišč za milijonarje, zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu izgublja privlačnost. Premožni posamezniki in družine zato del svojega premoženja vse pogosteje selijo v Italijo, Singapur in Švico, kjer iščejo več politične stabilnosti, varnosti in ugodne davčne pogoje.

Dubaj je do izbruha konflikta veljal za eno glavnih globalnih destinacij za superbogataše, kjer imajo številni milijarderji v lasti prestižne nepremičnine. Zaradi geopolitičnih napetosti v regiji se je omajala podoba varnega finančnega središča, borze v Dubaju in v Abu Dabiju so v kratkem času izgubile približno 120 milijard dolarjev (103 milijarde evrov), piše Deutsche Welle.

Turizem se je močno zmanjšal: zasedenost hotelov se je zmanjšala na približno 20 odstotkov v primerjavi z običajno od 70- do 80-odstotno zasedenostjo. Zračni promet na letališča v Dubaju in z njih se je zmanjšal za skoraj dve tretjini, kažejo podatki londonskega podjetja Capital Economics.

Dubaj izgublja status varnega finančnega zatočišča

Britanski časopis The Guardian je prejšnji mesec poročal o tem, da se superbogati Britanci iz Dubaja selijo nazaj v Evropo, in sicer v Milano. Tam namreč živijo nekateri najbogatejši evropski bankirji, odvetniki in investitorji. Italija ponuja poseben pavšalni davčni režim, po katerem tujci plačajo 300 tisoč evrov letnega davka na dohodke iz tujine.

"Italija ponuja najboljše ugodnosti: enotno davčno stopnjo in visoko kakovost življenja," pravi svetovalec Armand Arton, ki multimilijonarskim družinam pomaga pri selitvi.

Mnogi pa zdaj del svojega premoženja preusmerjajo tudi v drugi dve vodilni finančni središči – Singapur in Švico. Svetovalci za upravljanje premoženja v obeh državah poročajo o strmem porastu povpraševanj strank s sedežem v Dubaju, medtem ko švicarski zasebni bankirji pričakujejo pritok več deset milijard dolarjev iz Perzijskega zaliva.

Vendar pa ta centra nista nujno konkurenta, pojasnjuje Ryan Lin, odvetnik in direktor singapurske odvetniške pisarne Bayfront Law. "Švica privablja več evropskih in svetovnih strank, medtem ko je Singapur privlačnejši za azijske vlagatelje."

Singapur privlačen za kitajske, indijske in indonezijske vlagatelje

Singapur je že razvil model, ki mu je kasneje sledil Dubaj – dovršen ekosistem za tako imenovane družinske pisarne, zasebna podjetja za upravljanje naložb, davčno in premoženjsko načrtovanje. Te rešitve so še posebej privlačne za družine iz Kitajske, Indije in Indonezije.

Glavni investicijski direktor švicarske zasebne banke Bergos Till Christian Budelmann je za Deutsche Welle dejal, da je "Singapur odličen za izkoriščanje azijske rasti, vendar Švica ostaja vodilno svetovno sidro za ohranjanje kapitala". Švica pa se zanaša na dolgo tradicijo zasebnega bančništva in sloves politične nevtralnosti.

Kljub zaostrenim razmeram v regiji večina najbogatejših Dubaja ne zapušča povsem, temveč se odloča za diverzifikacijo. Budelmann to opisuje kot strateško hibridnost: stranke ohranijo operativna podjetja in del sredstev za življenjski slog v Emiratih, dolgoročna sredstva pa preselijo v Singapur ali Švico.