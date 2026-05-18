Dubaj že našel zamenjavo za Sekulića

Kot vse kaže, bo epizoda Aleksandra Sekulića na klopi Dubaja kratka. Po poročanju številnih tujih medijev, naj bi bil klub iz Združenih arabskih emiratov vse bližje dogovoru s Xavijem Pascualom, ki naj bi prevzel vodenje te ekipe od začetka priprav na naslednjo sezono.

Po slovesu Jurice Golemca od trenerskega mesta Dubaja je vodenje ekipe v sredini aprila prevzel Aleksander Sekulić, ki je z arabsko ekipo sklenil sodelovanje do konca letošnje sezone z možnostjo, da se obe strani poleti dogovorita za dolgotrajno sodelovanje. A kot vse kaže, tega ne bo. Po poročanju številnih tujih medijev, naj bi Dubaj že našel novega trenerja, ki bo ekipo vodil v naslednji sezoni. Po navedbah virov sta Dubaj in Xavi Pascual v napredni fazi pogajanj, in če ne bo prišlo do nepričakovanega razvoja dogodkov, naj bi 53-letni Španec postal naslednji trener evroligaša.

Pascual ima v svoji trenutni pogodbi z Barcelono izstopno klavzulo, ki bi mu lahko omogočila prestop po koncu sezone 2025/26. Letos je katalonsko ekipo popeljal do končnice evrolige. Z isto ekipo je leta 2010 postal prvak evrolige, štirikrat je postal španski prvak in trikrat pokalni. Na čelu Panathinaikosa pa je dvakrat postal grški prvak.

Dubaj je letošnjo sezono evrolige končal brez končnice, vse do zadnjega pa se je boril za play-in. Arabski klub zdaj čaka še boj v polfinalu lige ABA proti Budućnosti. Prvo tekmo naj bi ekipa odigrala v domači Coca-Cola Areni, kamor naj bi se zasedba vrnila po umiritvi nemirov na Bližnjem vzhodu, a ob protestih Budućnosti, bo zdaj prva tekma odigrana v Zenici, kjer je Dubaj v zadnjem obdobju igral domače tekme.

