Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
15.34

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Sekulić Dubaj Xavi Pascual

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 15.34

10 minut

Dubaj že našel zamenjavo za Sekulića

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska košarkarska reprezentanca, Aleksander Sekulić | Aleksander Sekulić bo Dubaj vodil do konca te sezone. | Foto FIBA

Aleksander Sekulić bo Dubaj vodil do konca te sezone.

Foto: FIBA

Kot vse kaže, bo epizoda Aleksandra Sekulića na klopi Dubaja kratka. Po poročanju številnih tujih medijev, naj bi bil klub iz Združenih arabskih emiratov vse bližje dogovoru s Xavijem Pascualom, ki naj bi prevzel vodenje te ekipe od začetka priprav na naslednjo sezono.

Po slovesu Jurice Golemca od trenerskega mesta Dubaja je vodenje ekipe v sredini aprila prevzel Aleksander Sekulić, ki je z arabsko ekipo sklenil sodelovanje do konca letošnje sezone z možnostjo, da se obe strani poleti dogovorita za dolgotrajno sodelovanje. A kot vse kaže, tega ne bo. Po poročanju številnih tujih medijev, naj bi Dubaj že našel novega trenerja, ki bo ekipo vodil v naslednji sezoni. Po navedbah virov sta Dubaj in Xavi Pascual v napredni fazi pogajanj, in če ne bo prišlo do nepričakovanega razvoja dogodkov, naj bi 53-letni Španec postal naslednji trener evroligaša.

Pascual ima v svoji trenutni pogodbi z Barcelono izstopno klavzulo, ki bi mu lahko omogočila prestop po koncu sezone 2025/26. Letos je katalonsko ekipo popeljal do končnice evrolige. Z isto ekipo je leta 2010 postal prvak evrolige, štirikrat je postal španski prvak in trikrat pokalni. Na čelu Panathinaikosa pa je dvakrat postal grški prvak.

Dubaj je letošnjo sezono evrolige končal brez končnice, vse do zadnjega pa se je boril za play-in. Arabski klub zdaj čaka še boj v polfinalu lige ABA proti Budućnosti. Prvo tekmo naj bi ekipa odigrala v domači Coca-Cola Areni, kamor naj bi se zasedba vrnila po umiritvi nemirov na Bližnjem vzhodu, a ob protestih Budućnosti, bo zdaj prva tekma odigrana v Zenici, kjer je Dubaj v zadnjem obdobju igral domače tekme.

Preberite še:

ABA: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
Sportal Konec za Cedevito Olimpijo, Mitrović neposreden: To je poraz športa
Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović, DJ Stewart
Sportal Skrbi pred velikim gostovanjem v Beogradu
ABA: Budućnost - Ilirija
Sportal Če bo tekma v Dubaju, Budućnost nanjo ne bo odšla
Aleksander Sekulić Dubaj Xavi Pascual
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.