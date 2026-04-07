Že zelo kmalu občutna sprememba vremena, v petek za marsikoga šok #animacija

Po napovedih vremenoslovcev se nam v prihodnjih dneh znova obeta sprememba vremena, predvsem temperatur. Naši kraji bodo ostali na robu hladnejše zračne mase, ki se zadržuje nad vzhodno Evropo, so pojasnili pri agenciji za okolje (Arso). To pa pomeni, da bo k nam dotekal hladnejši zrak in temperature bodo že kmalu občutno nižje.

Vpliva hladnejšega zraka danes še ne bomo občutili in dan bo večinoma sončen s temperaturami med 20 in 24 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo sončno, občasno bo nekoliko več oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, hladneje bo. pic.twitter.com/svFDbQQWzW — ARSO vreme (@meteoSI) April 7, 2026

Že ponoči se bo od severovzhoda ohladilo, ohladitev pa bo izrazitejša v vzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri, ki bo do večera oslabel. Sreda prinaša jasen dan z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7, na Primorskem do 10, in najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

"Če se je najvišja dnevna temperatura v preteklih dneh ponekod povzpela tudi nad 25 stopinj Celzija, se bo ob koncu tedna čez dan marsikje povzpela le do okoli 13 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo ostalo v zahodni Sloveniji," so na svoji strani na Facebooku zapisali pri agenciji.

Četrtek še nekoliko hladnejši, mogoča slana

Tudi v četrtek bo večinoma jasno, na vzhodu pa bo nekaj več kopaste oblačnosti. Še nekoliko hladneje bo. Jutranja temperatura bo z izjemo jugozahodne Slovenije okoli 0 stopinj Celzija, v zatišnih legah bo mogoča tudi slana. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 17 stopinj Celzija.

Najhladnejši dan v tednu predvidoma petek

Jutranja temperatura se bo v petek predvsem na vzhodu spustila pod ledišče. Tudi v petek je mogoča slana. "Ob tem nas bo predvidoma prešla tudi višinska motnja, ki bi lahko prinesla nekaj popoldanskih ploh, a večjih količin padavin tudi v tem tednu ne pričakujemo. Po trenutnih napovedih bo najhladneje od petka do predvidoma ponedeljka, ko se bo jutranja temperatura ponekod spustila pod ledišče," so še navedli pri Arsu.

Pred petimi leti huda pozeba

Pred petimi leti nas je zajelo za april nenavadno sneženje, pa so kot zanimivost objavili pri Metoinfo Slovenija. Krajevno je na današnji dan zapadlo celo do 20 centimetrov snega. "Naslednje jutro je bilo eno najhladnejših aprilskih juter v zgodovini meritev, sledila pa je huda pozeba," so spomnili na svojem profilu.