Umrl je nekdanji vodja priljubljene hrvaške skupine #video

Foto: STA

Omenjeni portal piše, da so bile poškodbe, ki jih je nekdanji vodja zagrebške pop skupine Novi fosili dobil v prometni nesreči preteklo sredo, prehude in da je po šestih dneh v bolnišnici umrl.

Rajko Dujmić se je v sredo hudo poškodoval v prometni nesreči, ki se je zgodila v Gorskem kotarju. Zaradi prevelike hitrosti je osebni avtomobil 65-letnega glasbenika zdrsnil s cestišča, Dujmić pa je poškodovan obležal zraven vozila. Po nesreči, kjer je po poročanju hrvaških medijev med drugim dobil hude poškodbe glave, so ga prepeljali na oddelek intenzivne nege v bolnišnici na Reki.

Rajko Dujmić je bil avtor vrste uspešnic nekoč zelo priljubljene skupine Novi fosili, kot so Košulja plava, Za dobra stara vremena, Milena, Šuti moj dječače plavi, Saša in številne druge. A v zadnjih letih je bil bolj kot po svoji glasbi znan po številnih škandalih, ki so tudi končali njegovo uspešno glasbeno kariero. Med drugim je bil deležen policijskih ovadb zaradi posedovanja kokaina in zaradi družinskega nasilja, zaradi katerega je lani končal v priporu.