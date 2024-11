Zimski dodatek je bil upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil lani v skladu s proračunskimi dokumenti nakazan v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. Izplačan je bil večinoma 20. decembra.

Lani so upokojenci zimski dodatke prejeli zaradi vsesplošne draginje

Vlada se je za enkratno izplačilo zimskega dodatka odločila zaradi izjemnega dviga cen in blažitve vsesplošne draginje, so za STA spomnili na ministrstvu. "Glede na 8,8-odstotno redno uskladitev pokojnin v letošnjem letu in umiritev cen življenjskih potrebščin in energentov vlada trenutno letos ne predvideva dodatnih, enkratnih ukrepov za pomoč upokojencem, kot so bili v lanskem letu," so izpostavili.

Zimski dodatek je decembra 2023 dobilo več kot 648.600 upravičencev, so za STA navedli na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nakazani znesek je torej znašal 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija lani in se je gibal v razponu od 145 do 455 evrov. Tisti z višjo pokojnino so prejeli nižji dodatek, tisti z manjšo pokojnino pa višjega.

Društva upokojencev in sindikat za uvedbo 13. pokojnine ali božičnice

Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikata upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, ki sta se oktobra dogovorila za sodelovanje in skupno oblikovanje stališč do zakonskih predlogov na področju starejših, menita, da bi morale naslednje pokojninske spremembe uvesti izplačilo 13. pokojnine, ki bi nadomestila zdajšnji letni dodatek. Za uvedbo 13. pokojnine ali božičnice pa se zavzemata tudi Inštitut 1. oktober in zunajparlamentarna stranka Glas upokojencev.

Za posamezna gospodinjstva, ki imajo nepredvidene večje stroške, pa je sicer na voljo institut izredne socialne pomoči. Ta je namenjena posameznikom ali družinam, ki so zaradi nepredvidenih razlogov materialno ogrožene ali imajo izredne stroške, ki jih ne morejo pokriti z dohodkom. Vlogo je treba vložiti na center za socialno delo.