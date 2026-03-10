Dacia je razkrila svoj novi križanec karavanske zasnove, ki bo njihov neposredni odgovor na karavane, kot je škoda octavia.

Dacia pripravlja nov model striker, s katerim želi okrepiti svojo prisotnost v vse pomembnejšem C-segmentu evropskega trga. Striker bo križanec, ki združuje lastnosti karavana, kombilimuzine in SUV ter tako nagovarja kupce, ki želijo več prostora in uporabnosti – poudarek bo seveda na dostopni ceni.

Striker bo dolg 4,62 metra in bo skupaj z modelom bigster tvoril vrh ponudbe. Zasnovan je kot nekoliko bolj dinamična in aerodinamična alternativa bigsterju, saj ima bolj položno strešno linijo in nižjo silhueto, kar naj bi izboljšalo učinkovitost ter vozne lastnosti.

Oblikovno sledi aktualnemu oblikovalskemu jeziku znamke. Značilni so robusten sprednji del, poudarjena dnevna svetila ter aerodinamična silhueta.

Bencinski in hibridni motorji

Striker temelji na platformi CMF-B skupine Renault, ki jo Dacia uporablja tudi pri večini drugih modelov. Ta arhitektura omogoča različne vrste pogonskih sklopov, zato bo striker na voljo kot klasični hibrid, hibrid s štirikolesnim pogonom ter različica na utekočinjeni naftni plin (LPG). Hibridni sistem s štirikolesnim pogonom naj bi združeval 1,2-litrski trivaljni bencinski motor in elektromotor na zadnji osi. Tehnične podrobnosti strikerja še niso znane, saj celotna predstavitev sledi šele junija.

Novi model bo tekmoval v razredu družinskih avtomobilov, kjer na našem trgu prevladuje predvsem škoda octavia. Dacia s strikerjem cilja na izhodiščno ceno okrog 25 tisoč evrov. Izhodiščna cena octavie je v Sloveniji trenutno med 27 in 28 tisoč evri.

Foto: Dacia Foto: Dacia Foto: Dacia Foto: Dacia Foto: Dacia



