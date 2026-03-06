Nova Dacia striker bo ključni model v prihodnji strategiji skupine Renault, ki želi s programom futuREady pospešiti rast in se prilagoditi velikim spremembam v avtomobilski industriji. Prostorni karavan bo zasnovan kot cenovno dostopna alternativa SUV in naj bi pomembno prispeval k cilju znamke Dacia, da prodajo poveča na milijon vozil na leto.

Dacia pripravlja enega najpomembnejših modelov v svoji prihodnji ponudbi – novi striker bo postal osrednji del strategije rasti znamke v okviru širšega načrta futuREady skupine Renault.

Model simbolizira novo fazo razvoja znamke, ki želi ohraniti sloves proizvajalca cenovno dostopnih vozil, hkrati pa razširiti ponudbo v višje segmente evropskega trga. Striker naj bi nagovarjal kupce, ki potrebujejo več prostora in uporabnosti, vendar ne želijo nujno športnega terenca.

S strikerjem (karavan in kombilimuzina) proti mejniku milijon prodanih vozil letno?

Model bo temeljil na platformi CMF-B, ki jo uporablja več modelov skupine Renault in omogoča tako sprednji kot štirikolesni pogon. Ta arhitektura omogoča pomembne ekonomije obsega in je ključna za Daciino filozofijo "designed-to-cost", pri kateri je vsak element vozila optimiziran za najboljše razmerje med ceno in vrednostjo. Prav ta pristop je v zadnjih letih omogočil velik prodajni uspeh modelov znamke.

Striker ima pomembno vlogo tudi pri dolgoročnem prodajnem cilju znamke. Dacia želi prodajo povečati na milijon vozil letno, kar je občuten skok glede na lanskih približno 676 tisoč prodanih avtomobilov. Pri tem naj bi približno petina prodaje prihajala iz večjega C-segmenta, kjer pa so vozila dražja in zato prinašajo višje donose.

Dacia: čisto vsi pač ne želijo SUV

Karavanska različica strikerja naj bi kupcem ponudila alternativo SUV, saj pri Dacii menijo, da obstaja precej povpraševanja po vozilih, ki združujejo dobro vozno dinamiko, učinkovitost in prostornost. Po njihovem mnenju nekateri kupci še vedno raje izberejo klasične karavane ali kombilimuzine, saj ponujajo boljšo vozno izkušnjo kot višji SUV modeli.

Razvoj novega modela je tudi del širše širitve modelne palete. Po strikerju naj bi leta 2027 sledila še kompaktna kombilimuzina, ki bo cenovno dostopnejša alternativa modelom, kot je volkswagen golf.

