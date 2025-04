Pravičen in trajen mir v Ukrajini je prioriteta Slovenije, je na torkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN zatrdila generalna sekretarka ministrstva za zunanje zadeve Barbara Žvokelj in pozvala Rusijo, naj sprejme premirje, kot je to storila Ukrajina. "Napredka ne bo, če obe strani ne bosta odigrali svoje vloge," je prepričana.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.42 Slovenija v VS ZN Rusijo pozvala k premirju v Ukrajini

7.30 Rubio ponovno zagrozil z umikom ZDA iz pogajanj o Ukrajini

7.42 Slovenija v VS ZN Rusijo pozvala k premirju v Ukrajini

Rusija za razliko od Ukrajine ne pristaja na ameriški predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, namesto tega pa ponuja zgolj kratkotrajnejša premirja. Ruski predsednik Vladimir Putin je tako v ponedeljek napovedal tridnevno prekinitev ognja med 8. in 10. majem, kar so v Kijevu označili za poskus manipulacije.

"Slovenija svari pred enostranskim ukrepanjem v zvezi s prekinitvijo ognja v Ukrajini, saj nas le še bolj oddaljuje od celovitega konca vojne. Slovenija sicer pozdravlja vsako prekinitev spopadov, ki prinaša olajšanje civilistom, vendar poudarjam zelo preprosto dejstvo: napredka ne bo, če obe strani ne bosta odigrali svoje vloge," je dejala.

"Če želimo, da mir traja, morajo vsi storilci vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu odgovarjati. V zvezi s tem Slovenija upa, da bodo mirovna pogajanja celovito obravnavala vprašanje vrnitve vojnih ujetnikov in prisilno preseljenih ukrajinskih otrok na njihove domove," je med drugim še poudarila generalna sekretarka.

Zasedanje na visoki ravni je sklicala Francija skupaj s Slovenijo, Združenim kraljestvom, Grčijo in Dansko. Predstavniki evropskih držav so zahtevali, naj Rusija sprejme premirje, obsodile nadaljevanje ruskih napadov in sodelovanje Severne Koreje v vojni na strani Rusije.

Generalna podsekretarka za politične zadeve Rosemary DiCarlo je dejala, da ruska vojna predstavlja izziv ustanovni listini ZN in mednarodnemu pravu. Po njenih besedah gre za vojno po izbiri Rusije. Ukrajina potrebuje mir, ki bo spoštoval njeno neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost v okviru njenih mednarodno priznanih meja, je prepričana DiCarlo.

7.30 Rubio ponovno zagrozil z umikom ZDA iz pogajanj o Ukrajini

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek ponovno zagrozil, da bodo ZDA prenehale posredovati med Rusijo in Ukrajino, če državi ne bosta predstavili konkretnih predlogov za mir. Ob tem je State Department sporočil, da niso naklonjeni tridnevni prekinitvi ognja, ki jo je v ponedeljek napovedal ruski predsednik Vladimir Putin.

"Zdaj smo v času, ko morata obe strani predložiti konkretne predloge, kako končati ta konflikt. Če ne bo napredka, se bomo umaknili iz posredovanja v tem procesu," je po besedah tiskovne predstavnice State Departmenta Tammy Bruce dejal Rubio. Končno odločitev o tem bo sicer sprejel predsednik Donald Trump.

Do nove grožnje s prenehanjem posredovanja prihaja po tem, ko je Putin v ponedeljek napovedal tridnevno prekinitev ognja, ki bi sovpadla z 80. obletnico zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo in s tem povezano parado v Moskvi, načrtovano za 9. maj.

"ZDA ne želijo tridnevnega trenutka, da bi lahko praznovali nekaj drugega – ampak popolno, trajno prekinitev ognja in konec konflikta," je v luči tega povedala Bruce.

Trump je pred dnevi kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je zavrnil možnost, da bi Ukrajina Rusiji prepustila polotok Krim.

Vodilna demokratka v senatnem odboru za mednarodne odnose Jeanne Shaheen je v torek ocenila, da bi priznanje ruske nezakonite priključitve Krima sprožilo dodatno agresijo Moskve in celo Pekinga, navaja AFP.

Dodala je, da je doslej predsedniku Trumpu dala prostor za pogajanja o pravičnem in trajnem miru v Ukrajini, a je ta pogajanja vodil zelo slabo. "Rusiji so ponujali koncesijo za koncesijo, zavračali naš vpliv in razbijali enotno fronto z našimi zavezniki, ki je ključna za končanje te vojne," je dejala senatorka.