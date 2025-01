Novinarko strpali v zloglasen zapor: se je Iran tako maščeval Italiji?

Med italijansko vlado in ZDA potekajo pogovori o primeru italijanske novinarke Cecilie Sala, ki so jo decembra aretirali v Iranu, so danes za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedali neimenovani vladni viri. Teheran naj bi namreč predlagal izmenjavo novinarke za v Italiji pridržanega iransko-švicarskega poslovneža Mohameda Abedinija Najafabada.

Po navedbah italijanskih vladnih virov so pogovori med Rimom in Washingtonom na več ravneh potekali že v četrtek, ko je italijanska vlada razpravljala o primeru. V zadnjih dneh naj bi namreč Teheran predlagal izmenjavo Cecilie Sala za Najafabada, ki so ga italijanske oblasti na podlagi ameriškega naloga prijele decembra tri dni pred aretacijo novinarke.

Pridržana brez razloga

V luči primera so italijansko veleposlanico v Iranu Paolo Amadei danes sprejeli na iranskem zunanjem ministrstvu.

"Ponovno smo pozvali k izpustitvi Cecilie Sala, saj je bila pridržana brez razloga. Medtem ko čakamo na njeno izpustitev, smo zahtevali, da se z njo ravna tako, kot je treba ravnati z zaporniki," je v četrtek zvečer dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki je pred tem na pogovoru gostil iranskega veleposlanika v Italiji in zahteval izpustitev novinarke.

Cecilia Sala, ki piše za dnevnik Il Foglio in ustvarja podkast, je v Iran odpotovala 13. decembra z novinarskim vizumom. Šest dni pozneje so jo tamkajšnje oblasti prijele na podlagi domnevnih kršitev nacionalne zakonodaje o medijih. Foto: Instagram / Cecilia Sala

Zaprta v zloglasnem zaporu

29-letna novinarka naj bi bila v slabih razmerah zaprta v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu. Kot so v četrtek poročali italijanski mediji, je v telefonskem klicu družini povedala, da je v celici, kjer so luči ves čas prižgane, sama in da spi na tleh. V stiku naj ne bi bila niti s stražarji, hrano pa naj bi dobivala skozi režo v vratih.

Novinarkini starši so medtem danes medije zaprosili za molk, saj si ne želijo, da bi poročanje o primeru zapletlo proces iskanja rešitve. "Zato smo se odločili, da se vzdržimo komentarjev in izjav, medije pa pozivamo k molku," so sporočili.