Dubajska princesa Haja na sodišču v Londonu prosila za zaščito pred možem

Princesa Haja Bint al Husein, znana jahačica ter sodelavka v izobraževalnih projektih in zagovornica pravic žensk, simbol sodobne muslimanske ženske, je v torek na sodišču zaprosila za britansko zaščito pred prisilno poroko za svoja otroka - 11-letno hčerko Džalilo in sedemletnega sina Zajeda, kot tudi za skrbništvo nad njima. Zase pa je zaprosila za zaščito pred nadlegovanjem.

Princesa najprej pobegnila v Nemčijo

Foto: Reuters Njen soprog, ki je tudi premier Združenih arabskih emiratov, je sodišče zaprosil za vrnitev otrok v Dubaj. Od sodnika je zahteval tudi omejitev medijskega poročanja, a to je sodnik Andrew McFarlane zavrnil, poroča britanski BBC.

Princesa Haja je sprva pobegnila v Nemčijo, kjer je slušala dobiti azil, a se je izkazalo, da živi v Londonu. Pričakovati je, da bo želela ostati v Veliki Britaniji.

To bi Londonu, ki ima tesne vezi z Združenimi arabskimi emirati, lahko povzročilo diplomatske preglavice, če bi njen soprog zahteval njeno vrnitev v Dubaj.

Sedaj 45-letna princesa Haja se je rodila v Jordaniji. Šolala se je v zasebnih šolah v Veliki Britaniji, med drugim na Oxfordu, kjer je magistrirala iz ekonomije, filozofije in političnih znanosti. Je hči pokojnega jordanskega kralja Huseina in polsestra sedanjega jordanskega kralja Abdulaha II.

S sedaj 70-letnim emirjem se je poročila leta 2004 kot njegova šesta in najmlajša soproga. Šejk je milijarder, ki ima med drugim v lasti znan hlev za dirkalne konje Godolphin, in naj bi imel skupno 23 otrok.

Princesa Haja je bila med prvimi ženskami, ki so Združene arabske emirate predstavljale na mednarodnih tekmovanjih. Na panarabskih igrah leta 1992 je osvojila bronasto medaljo.

Že tretja ženska, ki je poskušala pobegniti z dubajskega dvora

Foto: Reuters Leta 2007 je bila odposlanka ZN za mir, kot prva Arabka in prva ženska pa je bila med letoma 2005 in 2007 prva ambasadorka dobre volje Svetovnega programa za hrano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Princesa Haja je že tretja ženska, ki je skušala pobegniti z dubajskega dvora. Lani je skušala zbežati šejkova hčerka princesa Latifa, ki so jo v bližini Indije ujeli varnostniki in odpeljali domov.

Princesa Haja naj bi zbežala prav zaradi odkritja zaskrbljujočih podrobnosti o begu Šejke Latife, čeprav jo je v času vrnitve zagovarjala, navaja BBC.

Latifa je na portalu YouTube pred begom objavila posnetek, v katerem je kritizirala očeta in omejitve, pod katerimi naj bi bila primorana živeti. Pobegniti naj bi skušala že prej, v posnetku pa je povedala, da ne sama ne njena družina nimata nobene svobode glede življenja in da so jo za tri leta zaprli in tudi mučili.

Po njeni prisilni vrnitvi so v Dubaju trdili, da je ranljiva in deležna psihiatrične oskrbe.

Julija 2000 je skušala zbežati še ena šejkova hčerka, takrat 19-letna Šamsa. Pobegnila je iz njihove hiše v britanskem Surreyju, leto kasneje pa so jo našli v Cambridgeu in vrnili v Dubaj.