Gole pozirale na balkonu, zdaj jim grozi zapor

Gole ženske so brezskrbno pozirale na balkonu ene od stolpnic v soseski Marina v Dubaju in pritegnile poglede mimoidočih, ki so fotografije in videoposnetke delili na družbenih omrežjih. Ti pa so pritegnili pozornost tamkajšnje policije, ki je zaradi razvratnega vedenja aretirala skupino ljudi. Med pridržanimi so državljan Rusije, ki naj bi organiziral fotografiranje, in enajst državljank Ukrajine, poroča BBC.

Kazen tudi za tiste, ki so posnetek delili prek spleta

Aretirani se bodo morali zagovarjati pred sodiščem. Moškemu grozi do 18 mesecev zaporne kazni, preostalim pa do šest mesecev zapora in pet tisoč dirham oziroma 1.1527 evrov globe zaradi kršenja zakonodaje o spodobnem vedenju, kar vključuje tudi goloto in drugo "razvratno obnašanje". Pred kaznijo niso varni niti tisti, ki so posnetek delili na spletu.

Dubajska policija opozarja pred nesprejemljivim vedenjem, ki ne odraža vrednot in etike emiratske družbe. Tudi v Dubaju tako kot v ostalih arabskih državah veljajo stroga pravila glede obnašanja v javnosti. Izjem ni, pravila veljajo tako za domačine kot tudi za turiste, so jasne tamkajšnje oblasti.

Zakonodaja prepoveduje goloto, popivanje in celo poljubljanje na javnih krajih. Deljenje pornografskega materiala je strogo prepovedano, za to je zagrožena tudi zaporna kazen. Kakršnokoli objavljanje in deljenje takšnih vsebin sta sankcionirana.

Leta 2017 so dubajske oblasti Angležinjo obsodile na eno leto zaporne kazni zaradi spolnih odnosov, ki jih je imela z moškim, s katerim ni bila poročena. Ženska je partnerja zaradi grozilnih sporočil prijavila policiji, na koncu pa se je sama znašla za zapahi.