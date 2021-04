Ponekod v Avstriji bodo ukrepe podaljšali, Orban napovedal sproščanje

V ZDA je zaradi covida-19 vsaj enega starša izgubilo okoli 40.000 otrok, med katerimi je tri četrtine najstnikov, so ugotovili raziskovalci univerze Stony Brook na Long Islandu.

V pismu, ki so ga objavili v reviji JAMA Pediatrics, so pojasnili, da so do tega sklepa prišli na podlagi ocene števila otrok, ki jih je imel odrasli, ko je umrl zaradi covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ena od avtoric Rachel Kidman je ob tem poudarila, da so po tem modelu izračunali, da je do letošnjega februarja vsaj enega starša zaradi covida-19 izgubilo 37.300 otrok, starih do 17. let, med katerimi je kar tri četrtine najstnikov. Ob upoštevanju prekomernega števila smrti zaradi covida-19 pa je ocena še višja - vsaj enega starša naj bi v zadnjem letu izgubilo do 43.000 otrok.

Avtorji opozarjajo, da je otrok v času, ko se razvija, ob žalosti ob smrti starša med pandemijo zaradi večje socialne izolacije soočen tudi s težavami pri pridobivanju ustrezne podpore. Opozarjajo tudi, da bo covid-19 zahteval še več življenj, kar pomeni, da bo še več otrok izgubilo starše.