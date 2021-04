Za vse Angleže po dva brezplačna testa na novi koronavirus tedensko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prevzeli jih bodo lahko v centrih za testiranje in lekarnah ali jih naročili na dom po pošti. Oblasti verjamejo, da bo to pripomoglo k zajezitvi novih izbruhov virusa, potem ko bodo omilili protikoronske omejitve, poroča STA.

Že doslej so bili ti testi, ki rezultate pokažejo v približno 30 minutah, brezplačno na voljo šolarjem, tistim zaposlenim, ki niso mogli delati od doma, ter posebej rizičnim skupinam prebivalstva. Odslej pa bodo, kot je danes sporočila britanska vlada, na razpolago vsem, ne glede na to ali imajo simptome covida-19 ali ne.

"Medtem ko še naprej dobro napredujemo z našim programom cepljenja in ko začenjamo časovnico previdnega sproščanja omejitev, je redno hitro testiranje še bolj pomembno, da zagotovimo, da ta prizadevanja ne bodo šla v nič," je ob tem poudaril britanski premier Boris Johnson.

Z 12. aprilom občutno rahljanje ukrepov

Vsi se sicer z novim ukrepom ne strinjajo. Kritiki med drugim izpostavljajo, da gre za škandalozno razmetavanje denarja, poroča britanski BBC.

V Angliji naj bi se z 12. aprilom začelo občutno lajšanje dosedanjih zajezitvenih ukrepov. Med drugim sta predvidena ponovno odprtje nenujnih trgovin ter obratovanje barov in restavracij na odprtih terasah. Občutno naj bi tudi omilili omejitve glede potovanj v in iz tujine, pri čemer naj bi bile države razdeljene po t. i. sistemu semaforja.

Poleg tega vlada v Londonu načrtuje uvedbo covidnih potrdil, ki bodo ljudem, ki so covid-19 preboleli ali so bili proti njemu cepljeni ali pa so bili negativni na testiranju, po dolgem času znova omogočili udeležbo na množičnih dogodkih. Britanski premier naj bi vse novosti še danes predstavil novinarjem.