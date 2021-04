Število okuženih še vedno skrb vzbujajoče, tudi v soboto pozitivnih več kot četrtina testiranih

Stanje se bistveno ne izboljšuje, saj je bilo včeraj prav tako pozitivnih več kot četrtina opravljenih testov, čeprav so opravili skoraj polovico manj testov kot v petek.

V soboto, 3. aprila, je bilo po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, opravljenih 2.797 PCR-testov, od tega je bilo potrjenih 720 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih znaša 25,7 odstotka, umrlo pa je sedem oseb s covid-19.

Število aktivno okuženih zdaj znaša 14.110, kar je odstotek in pol več kot v petek. V bolnišnicah je trenutno 535 ljudi, od tega 124 na oddelkih intenzivne terapije.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana trenutno zdravijo nekaj manj bolnikov z boleznijo covid-19 kot pred tednom dni, a kot so poudarili v največji slovenski bolnišnici, to ne odraža pravega stanja v državi, saj so oddelke, namenjene oskrbi bolnikov s to boleznijo, vmes znova odprle skoraj vse bolnišnice.

V UKC Maribor medtem število okuženih ves teden rahlo narašča.

