Strokovnjak o testu, ki razburja javnost: Zgrožen sem. To, kar je naredila učiteljica, je popolnoma nesprejemljivo.

Govora je o osnovnošolskem testu, ki je po objavi na družbenih omrežjih sprožil vrsto odzivov tako strokovnjakov kot širše javnosti. Učenci bi morali pri testu poiskati pare zapisanim besedam, pri čemer bi jih morali zapisati v okvirček ob besedi, ne pa pod njo, kot je storil otrok, čigar test se je znašel v javnosti. Vsebinsko so bili odgovori torej pravilni, a niso bili vpisani v pravi okvirček, zato je otrok pri tej nalogi namesto petih dobil nič točk.

"Zelo težko komentiram zgolj fotografijo in to, kar je vidno zgolj iz objave, ker gre za eno nalogo in širši kontekst javnosti ni poznan. A glede na videno in podano navodilo, učenec/učenka ni napisal(a) ničesar narobe. Vsi pari so pravilni, v vsebini ni napak," je omenjeni primer za Siol.net komentirala predsednica Združenja pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan.

"Če je učitelj(ica) želel(a), da učenec odgovore napiše v isto vrstico, bi bilo treba to zapisati v navodilo. Jasno podana navodila pri pouku, še posebej pa pri ocenjevanju, igrajo pomembno vlogo pri tem, da učenec lahko znanje izkaže na način, kot ga pričakuje učitelj. Če je navodilo ohlapno, je treba upoštevati, da bo lahko na drugi strani razumljeno različno," je prepričana Makovec Radovanova.

Štefanc: Če je namen ocenjevanje znanja, ga je učenec izkazal

Na družbenem omrežju Facebook se je oglasil tudi Damijan Štefanc z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, Zgrožen je in nesprejemljivo se mu zdi, da je učiteljica nalogo ovrednotila z nič točkami.

"Če je namen ocenjevanje znanja, je treba ugotoviti, da je učenec znanje izkazal. Dejstvo, da je odgovor zapisal na mesto, ki ga učiteljica ni predvidela, tu ne igra nobene vloge, še zlasti ker tudi sama učiteljica ni jasno povedala, kje naj bo zapisan pravilen odgovor (npr. tako, da bi en primer v tabeli imel zapisano pravilno rešitev)," je poudaril Štefanc.