To so zadnji podatki o številu okuženih z novim koronavirusom #video

Drugi dan delnega zaprtja Slovenije je bilo zaradi koronavirusa hospitaliziranih 531 oseb, 123 jih je bilo na intenzivni negi. Iz bolnišnice je bilo v zadnjem dnevu odpuščenih 50 oseb. Umrlo je pet ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 2. 4. 2021 (00:00-24:00): - Št. testiranj: 4998 - Št. pozitivnih: 1296... Posted by Vlada Republike Slovenije on Saturday, April 3, 2021



V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana trenutno zdravijo nekaj manj bolnikov s covid-19 kot pred tednom dni, a kot so poudarili v največji slovenski bolnišnici, to ne odraža pravega stanja v državi, saj so covidne oddelke vmes znova odprle skoraj vse bolnišnice. V UKC Maribor medtem število okuženih ves teden rahlo narašča.

