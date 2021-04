Zaskrbljujoč trend: število bolnikov s covid-19 v bolnišnicah narašča

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana trenutno zdravijo nekaj manj bolnikov s covid-19 kot pred tednom dni, a kot so poudarili v največji slovenski bolnišnici, to ne odraža pravega stanja v državi, saj so covidne oddelke vmes znova odprle skoraj vse bolnišnice. V UKC Maribor medtem število okuženih ves teden rahlo narašča.

V ljubljanskem UKC je danes hosptaliziranih 144 bolnikov s covid-19, od tega jih 40 potrebuje intenzivno zdravljenje, ostali pa so na navadnih covidnih oddelkih. Še 30 bolnikov spremljajo na daljavo prek telemedicine. Kot so še sporočili na Twitterju, so vojaška vozila danes k njim pripeljala postelje za opremo diagnostično-terapevtskega servisa.

V nekakšni fazi vrtinčenja

V UKC Maribor je danes vseh hospitaliziranih bolnikov s covid-19 116, kar je največ v zadnjem obdobju, od tega jih je na intenzivnem zdravljenju 21. Zadnji teden se število tistih, ki potrebujejo intenzivno oskrbo, ves čas giblje okoli 20, kar pomeni, da so za nove bolnike na voljo le še dve ali tri postelje. Kot je povedal strokovni direktor Matjaž Vogrin, je bil drugi val izjemno visok, zdaj pa so v fazi nekakšnega vrtinčenja, a številke kažejo, da lahko v naslednjih dneh pričakujemo bistveno povečanje števila pacientov na akutnem oddelku, še posebej na intenzivni terapiji. Na to so pripravljeni in bodo ustrezno tudi ukrepali, piše STA.

"Stroka se sooča z danimi razmerami in se skuša odzvati na najboljši način. V tem trenutku se dnevno sestajamo in seznanjeni smo s trenutnimi številkami ter projekcijami za prihodnje dni. Težko rečem za tedne, ker je to skoraj nemogoče napovedovati v tem trenutku. Imamo pa operativni načrt za primer večanja števila pacientov. To pričakujemo in bomo, če bo do tega prišlo, ustrezno ukrepali," je dejal Vogrin.

V UKC Maribor je danes vseh hospitaliziranih bolnikov s covid-19 116, kar je največ v zadnjem obdobju, od tega jih je na intenzivnem zdravljenju 21. Foto: UKC Maribor

V tem primeru bodo ponovno okrepili ekipe in povečali število postelj za paciente s covid-19 ter jih seveda ustrezno zdravili. Pri tem nikakor ne želijo zanemariti ostalih pacientov, saj delajo ves čas, kolikor jim dopuščajo kadrovske in prostorske zmogljivosti. Vogrin kot ortoped sicer težko ocenjuje epidemiološke ukrepe in njihovo primernost, a bodo po njegovem gotovo pripomogli k temu, da se bo epidemija vsaj deloma umiri. "Upam, da bodo sedanji ukrepi zadostni, da ne bo treba pozneje ovajati še strožjih," je po navedbah STA še dodal.

Povečano število hospitalizacij tudi v Izoli

V celjski bolnišnici je danes hospitaliziranih 59 bolnikov, od tega jih 14 potrebuje intenzivno terapijo, sedem so jih odpustili. Skupaj je pri njih od lanske jeseni umrlo že 409 ljudi, so pojasnili. V ptujski bolnišnici imajo trenutno na zdravljenju osem pacientov na navadnem oddelku, trije pa potrebujejo intenzivno terapijo. Kot je za STA povedala direktorica Anica Užmah, so od začetka epidemije pri njih obravnavali 690 bolnikov, od tega jih je 182 umrlo.

Na Ptuju zagotavljajo 25 navadnih in štiri intenzivne postelje, teh zmogljivosti pa po besedah Užmahove ne morejo večati. Tudi zaradi pomanjkanja kadra, čeprav potem, ko se je precej zaposlenih cepilo ali prebolelo covid-19, večje odsotnosti zaradi okužbe ne beležijo. V slovenjgraški bolnišnici zdravijo 17 covidnih bolnikov, od tega eden potrebuje intenzivno nego, v domačo oskrbo pa so danes odpustili štiri osebe.

V izolski bolnišnici imajo danes 12 bolnikov, od tega tri na intenzivni negi. Foto: STA

Naraščanje števila covidnih bolnikov zaznavajo tudi v izolski bolnišnici. Tam imajo danes 12 bolnikov, od tega tri na intenzivni negi, je za STA povedal strokovni direktor Dušan Deisinger. Za razliko od drugega vala opažajo, da je več takšnih bolnikov, ki jih po sprejemu na urgenci namesto v akutno obravnavo praktično takoj premestijo na intenzivno nego.

Kot je še dodal, se je spremenila tudi starostna struktura pacientov. "Če smo imeli v jesenskem valu pretežno tiste paciente, ki so bili na intenzivni negi, stare nekje 75 let in več, je zdaj večina med 65 in 75 leti," je povedal Deisinger. Po njegovi oceni se pozna precepljenost med najstarejšimi in oskrbovanci domov za ostarele.

V izolski bolnišnici postopno povečujejo zmogljivosti oddelka za covid-19. Tako bodo od danes imeli na voljo 19 postelj za akutno obravnavo in štiri postelje za bolnike na intenzivni negi. Ob tem so na kirurgiji nekoliko zmanjšali program, urgenca pa dela kot doslej, a je skupaj z interno medicino zadnje čase zelo obremenjena.

Povečan sprejem tudi na Goriškem

Trend sprejemanja bolnikov s covid-19 se je prejšnji teden zelo povečal na Goriškem, v zadnjih dneh pa je stabilen, medtem ko trend sprejema pacientov v enoto za intenzivno terapijo postopoma narašča vse dni, so za STA pojasnili v Splošni bolnišnici Nova Gorica. Tam se trenutno zdravi 27 covidnih bolnikov, od tega šest na enoti za intenzivno terapijo, med njimi jih je pet priklopljenih na invazivno mehansko ventilacijo. V četrtek so odpustili osem bolnikov s covid-19. Trenutno imajo v Novi Gorici zagotovljenih 34 postelj na akutnem oddelku, kar zadošča za trenutne potrebe, in šest postelj v enoti za intenzivno terapijo, kjer so polno zasedeni.

Zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljene delovne sile, predvsem na področju zdravstvene nege, ki bi lahko zagotovila nemoteno strokovno oskrbo bolnikov s covid-19 v enoti za intenzivno terapijo, so bili v Novi Gorici primorani premestiti del zaposlenih z oddelka centralne intenzivne terapije. Zaradi tega je prišlo do začasnega zmanjšanja števila načrtovanih sprejemov bolnikov, ki potrebujejo invazivne posege.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

V novomeški bolnišnici se je priliv bolnikov s covid-19 vnovič začel krepiti prejšnji teden, je za STA povedal strokovni direktor Milivoj Piletič. V sredo je število hospitaliziranih zraslo na 36, od tega osem v intenzivni negi. Ker so se z rastjo priliva približali vrhnji številki zmogljivosti za to fazo in je število bolnikov iz Posavja doseglo skoraj tretjino hospitaliziranih, so se z brežiško bolnišnico dogovorili, da se tudi tam pripravijo na njihovo hospitalizacijo.

Razmere v drugih bolnišnicah

Covidne bolnike so tako v Brežicah začeli vnovič sprejemati v torek, direktorica Anica Hribar je za STA dejala, da imajo danes hospitaliziranih šest pacientov, na voljo pa 13 postelj. Zaradi tega se je v novomeški bolnišnici število covidnih bolnikov zmanjšalo in je teh danes tam 21, devet na intenzivni negi.

Tudi v murskosoboški bolnišnici se število bolnikov povečuje. Danes jih je 41, od tega 11 na oddelku za intenzivno nego. Skrbi jih predvsem vedno večji delež tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Kot je za STA povedal strokovni direktor Daniel Grabar, tudi pri njih opažajo nove različice virusa, zaradi zapletov pa zdravijo vse več mlajših pacientov.

Na oddelku za intenzivno terapijo imajo sicer 14 postelj, vendar so na vrhuncu drugega vala epidemije hkrati zdravili tudi 23 pacientov. "Če je bila prej povprečna starost pacientov 78 let, je zdaj manj kot 67 let, prej je intenzivno terapijo potrebovala desetina pacientov, zdaj jo potrebuje že več kot 20 odstotkov, počasi se bomo približali celo 30 odstotkom, kar je izjemno velik delež," je povedal Grabar, poroča STA.

V jeseniški bolnišnici trenutno zdravijo 12 bolnikov s covid-19. Kot so pojasnili za STA, imajo vzpostavljen en oddelek in zaenkrat še ni potrebe po vzpostavitvi dodatnega. Se pa že pojavljajo potrebe po intenzivni negi, pri čemer zaenkrat še velja, da te bolnike nameščajo v druge bolnišnice. Če bo treba, bodo ponovno vzpostavili intenzivni oddelek, ki so ga prejšnji mesec zaprli, poroča STA.