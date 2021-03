Kaj se dogaja v Kvarnerju? Takšnih številk si niso mogli niti zamisliti.

V Primorsko-goranski županiji, ki meji na Slovenijo ter zajema Reko, Opatijo, Crikvenico, kvarnerske otoke in Gorski kotar, živi dobrih 290 tisoč prebivalcev, včeraj pa so tam odkrili 611 novih okužb, večinoma z britansko različico koronavirusa. To je toliko, kot če bi v Sloveniji v enem dnevu potrdili dobrih 4.200 okužb.

Med epidemijo na Hrvaškem do zdaj nismo bili vajeni, da bi Primorsko-goranska županija odstopala po črnih statistikah. Visoke številke so običajno prihajale iz Splitsko-dalmatinske županije, prejšnji mesec tudi iz Dubrovniško-neretvanske, najbolj severna jadranska županija pa je medtem večinoma ohranjala kar sprejemljive, če ne celo spodbudne številke, kar ji je omogočalo življenje z zgolj milimi epidemičnimi ukrepi.

A marca se je na Reki in v njeni okolici vse spremenilo na slabše. Pravega razloga še zdaj ne poznajo, a predvidevajo, da sta krivi predvsem pretirana sproščenost na delovnem mestu in zunaj njega ob prijetno toplem spomladanskem vremenu, ki kar vabi k posedanju in druženju na prostem, ter vedno večja prevlada angleške različice koronavirusa, ki se širi veliko lažje in hitreje kot predhodne različice.

Šok na severu Jadrana

Predzadnji dan marca je tako Reki z okolico prinesel najbolj črn dan od začetka epidemije, saj so potrdili kar 611 novih primerov – to je 36,3 odstotka od skupnega števila včeraj opravljenih PCR-testov. To je velik šok za tamkajšnje zdravstvo in civilno zaščito, ki sta se težko sprijaznila z zadnjima dvema tednoma, ko so se dnevne številke na novo obolelih gibale okrog takrat nenavadno visokih 300 okužb.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je na današnji tiskovni konferenci sporočil, da bo s prvim aprilom za vstop na Hrvaško dopusten tudi negativen izvid hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur. Še vedno veljajo tudi negativni PCR-testi, ki niso starejši od 48 ur, od nedavnega pa tudi potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju.



Toda pozor - od 29. marca hitri testi ne veljajo več za vrnitev v Slovenijo, v obdobju med 1. in 11. aprilom pa odlok prepoveduje tudi odhod iz Slovenije v tuja področja ali države, ki so na redečem seznamu, kar so vsa območja sosednjih držav z izjemo italijanskega otoka Sardinija in avstrijske dežele Predarlske (Vorarlberg)..

V Primorsko-goranski županiji je tako z današnjim dnem uradno 3.029 aktivnih primerov okužbe. Če bi to preračunali na število prebivalcev Slovenije, bi dobili okrog 21 tisoč, kar je veliko več kot 13.031 aktivnih primerov pri nas.

Vse številke niso tako zelo črne

Tolažba je, da druge številke niso tako črne. Včeraj so tako umrli trije ljudje, a je treba vedeti, da smrtni primeri dinamiko epidemije spremljajo z od desetimi do 14 dnevi zamika. Veliko bolj pomirja dejstvo, da se delež obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ne spreminja in ostaja malenkost nad štirimi odstotki, so pojasnili v županijskem štabu civilne zaščite.

Za primerjavo, neslavni in tragični rekord števila smrti na število prebivalcev ima naša druga soseda – Madžarska.

Na bolnišničnem zdravljenju je 124 oseb, od tega jih 11 potrebuje respirator, a je treba vedeti, da k reškemu kliničnemu centru gravitirajo še deli dveh sosednjih županij, kar onemogoča neposredne primerjave.

Nesporno največja žarišča so delovna mesta

Skoraj tri petine včeraj okuženih v Primorsko-goranski županiji so z območja Reke in njene okolice, opazna rast je tudi na otoku Krk.

Nedvomno pa so največji vir širjenja okužb delovna mesta, saj od tam prihajata dve tretjini vseh včeraj potrjenih obolelih - kultura dela na daljavo in s tem tudi od doma je na Hrvaškem kljub epidemiji še slabša kot v Sloveniji. Približno ena šestina jih je starejših od 65 let, vsak enajsti oboleli prihaja iz osnovne ali srednje šole, skoraj enak pa je tudi delež študentov, so še povedali.

V Primorsko-goranski županiji je prvi odmerek cepiva prejela dobra desetina prebivalcev, natančneje 30.079, med njimi pa je drugi odmerek prejela dobra petina, natančneje 6.300 ljudi, so še razkrile tamkajšnje zdravstvene oblasti.