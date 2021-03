Kakšne so razmere po Evropi pred velikonočnimi prazniki?

Slovenija od nedelje dnevno znova dosega višje število okužb z novim koronavirusom. Kot so že pred dnevi dejali odgovorni, smo v tretjem valu, vse več pa je angleške različice virusa, ki je bolj nalezljiva.

Tudi drugje po Evropi se epidemiološka slika pred velikonočnimi prazniki večinoma slabša. Pozitiven tedenski prirast imajo vse štiri slovenske sosede. Najbolj se razmere poslabšujejo na Hrvaškem, kjer je tedenski prirast skoraj 40-odstoten, sledi pa ji Madžarska z 29 odstotki. Madžarska ima tudi eno najslabših pojavnosti virusa v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev. Ta znaša 1.181 na sto tisoč prebivalcev. Pred njima pa sta v Evropi le še Estonija in Češka.

Madžarska doživlja najtežje tedne epidemije

Na Madžarskem se bodo o sproščanju pogovarjali šele sredi aprila. Foto: Reuters Madžarski predsednik Viktor Orban je sporočil, da država doživlja najtežje tedne v epidemiji in da bodo o morebitnem sproščanju ukrepov razmišljali šele, ko bo cepljenih 2,5 milijona prebivalcev. Šole bi se lahko po njegovih napovedih odprle 19. aprila.

Na Madžarskem je v zadnjih 24 urah umrlo 275 covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 11.823, od tega jih 1.480 potrebuje umetno predihavanje. Orban je vseeno prepričan, da bo Madžarska v okrevanju prehitela vse preostale evropske države in da jih čaka neobremenjeno poletje.

Madžarska je v svetovnem vrhu po številu mrtvih na število prebivalcev, slabše je le še na Češkem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Dunaju med prazniki začasna omejitev javnega življenja

Pritisk na bolnišnice je vse večji tudi v Avstriji, kjer v zadnjih dveh tednih potrdijo več kot tri tisoč novih primerov dnevno, kar je še vedno manj kot v drugem valu, vendar se oblasti bojijo poslabšanja, zato so že uvedli številne dodatne ukrepe.

Za avstrijsko prestolnico Dunaj in dve sosednji regiji na vzhodu Avstrije bo med veliko nočjo veljala začasna omejitev javnega življenja. Od doma bodo lahko prebivalci odšli samo za delo, nakup hrane in rekreacijo.

Foto: Reuters

Povečali bodo testiranje na delovnih mestih in zaostrili pogoje za vstop na vzhodu države. V tednu po veliki noči se bodo učenci šolali na daljavo, nato pa se bodo lahko vrnili v učilnice ob negativnem PCR-testu. Od 7. aprila bo potreben negativen test tudi za nakupe v nenujnih trgovinah.

Vlada je sprva razmišljala o odpiranju teras restavracij v marcu, a so jih do zdaj odprli le v zahodni zvezni deželi Predarlsko, kjer je bilo to mogoče zaradi nizkega števila okužb.

Vse več težav na Hrvaškem

Zaostrovanje ukrepov je pričakovati tudi na Hrvaškem, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 1.802 novi okužbi, delež pozitivnih vzorcev pa je znašal 22,5 odstotka. Notranji minister Davor Božinović je po poročanju 24sata dejal, da pričakuje zaostrovanje ukrepov, predvsem v primorsko-goranski županiji.

"Če se številke ne bodo zmanjšale, naš čaka težko obdobje. Vsi moramo prispevati k čim boljši turistični sezoni," je dejal Božinović.

Srbija vse višje po številu okužb na sto tisoč prebivalcev

Foto: Reuters Srbi so s tem tednom zaprli bare in restavracije ter nakupovalna središča. Pred dnevi so namreč presegli črn mejnik pet tisoč smrti zaradi bolezni covid-19. Direktor urada Svetovne zdravstvene organizacija (WHO) v Srbiji Marijan Ivanuša je zaskrbljen zaradi epidemioloških razmer v državi. Srbija je namreč na petem mestu v Evropi po številu novih okužb na sto tisoč ljudi. Opozoril je, da se v Srbiji pospešeno širi britanska različica novega koronavirusa.

Belgija v boju s tretjim valom znova v delno zaprtje

Belgijske oblasti so v sredo napovedale ponovno delno zaprtje javnega življenja za štiri tedne. Šole bodo zaprte, nenujne trgovine bodo za stranke odprte le ob vnaprej dogovorjenem terminu. Odločitev sledi ocenam, da se v Belgiji krepi tretji val epidemije covid-19, in svarilom zaradi naraščanja covidnih bolnikov v bolnišnicah.

Poljski zdravstveni sistem na robu zmogljivosti

Od sobote bodo zaostreni ukrepi veljali tudi na Poljskem. V četrtek so potrdili kar 34 tisoč novih okužb, kar je nov dnevni rekord. Poljski premier Mateusz Morawiecki je dejal, da se njihov zdravstveni sistem približuje mejam zmogljivosti.

Od sobote do najmanj 9. aprila bodo tako zaprti tudi trgovine s pohištvom in gradbenim materialom ter frizerski in lepotni saloni. V cerkvah bo lahko samo en vernik na 20 kvadratnih metrov.

Poleg šol, v katerih šolanje že poteka na daljavo, bodo zaprli še vrtce. Otroke bodo lahko v vrtec pripeljali zdravstveni delavci, vojaki, policisti in gasilci.

BiH dobila šele prvo večjo pošiljko cepiva

Šele včeraj pa so prvo večjo pošiljko cepiva dobili v Bosni in Hercegovini. V okviru mednarodne pobude Covax so dobili 24.300 odmerkov cepiva Pfizerja, ob tem pa še 26.400 odmerkov AstraZenece. V državi še niso začeli množičnega cepljenja. V zadnjih dneh sicer dosegajo vse višje številke, in to kljub ukrepom, zaradi katerih so zaprti gostinski obrati, športni centri in telovadnice, zbiranje ljudi pa je omejeno na največ 20.