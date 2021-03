Črn mejnik: v tej državi epidemija dobiva nove velike razsežnosti

V Braziliji so v četrtek prvič od izbruha pandemije covid-19 potrdili več kot sto tisoč novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. S tem je Brazilija dosegla še en tragičen mejnik, potem ko je zaradi bolezni covid-19 umrlo več kot 300 tisoč ljudi, v torek pa so prvič poročali o smrti več kot tri tisoč bolnikov s covid-19 v 24 urah.

Do zdaj so v največji južnoameriški državi, ki je za ZDA najbolj prizadeta v pandemiji, potrdili več kot 12,3 milijona okužb z novim koronavirusom. Okužbe in smrti bolnikov s covid-19 naraščajo zlasti zaradi širjenja lokalne različice novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiva. Težava je tudi počasno cepljenje prebivalstva proti novemu koronavirusu, pa tudi opuščanje pravil socialne distance, piše STA.

Število smrtnih žrtev novega koronavirusa se je v državi od začetka januarja potrojilo. V zadnjem tednu je na dan v povprečju umrlo 2.273 bolnikov. Zdaj dnevno potrdijo več kot dvakrat več novih okužb kot v januarju. V zadnjih sedmih dneh so jih povprečno dnevno potrdili 77.050.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je dolgo zanikal resnost bolezni covid-19, je pod vse večjimi pritiski zaradi slabih razmer v sredo napovedal oblikovanje kriznega odbora za spoprijemanje z epidemijo. V četrtek je sicer Bolsonaro spet kritiziral ukrepe za ustavitev javnega življenja, češ da so ti slabi za gospodarstvo.

V Mehiki novi virus zahteval že več kot 200 tisoč življenj

V Mehiki, ki je po številu smrtnih žrtev covid-19 za ZDA in Braziliji tretja najbolj prizadeta država na svetu, je bolezen covid-19 do četrtka terjala že več kot 200 tisoč življenj. Za omenjeno boleznijo je skupaj umrlo 200.211 ljudi, od tega 584 v 24 urah, so sporočili z mehiškega ministrstva za zdravje. Žalosten mejnik je država dosegla kljub upadanju okužb in smrti v zadnjih tednih, piše STA.

V 126-milijonski Mehiki so do zdaj porabili le 6,1 milijona odmerkov cepiv od okoli desetih milijonov, kolikor so jih prejeli. Foto: Reuters

Oblasti sicer že opozarjajo na nevarnost novega vala okužb v času, ko se milijoni Mehičanov pripravljajo na velikonočne praznike v začetku aprila. Ta možnost skrbi tudi mehiškega epidemiologa Alejandra Maciasa, ki pa je ob tem prepričan, da je del prebivalstva vendarle dosegel določeno stopnjo imunosti. V Mehiki so po njegovi oceni namreč imeli zelo intenziven drugi val epidemije, zato meni, da bo tveganju za razvoj bolezni izpostavljenih manj ljudi.

Mehika je bila sicer ena od prvih držav v Latinski Ameriki, kjer so 24. decembra lani začeli cepiti proti covid-19, vendar pa so v 126-milijonski državi do zdaj porabili le 6,1 milijona odmerkov cepiv od okoli desetih milijonov, kolikor so jih prejeli. Epidemiolog Macias meni, da bi morali mesečno izvesti deset milijonov cepljenj, če želijo uresničiti načrte o množičnem cepljenju, piše STA.

V ZDA že več kot 30 milijonov okužb z novim koronavirusom

V ZDA so v četrtek presegli 30 milijonov okužb z novim koronavirusom, zaradi katerega je do zdaj umrlo več kot 546 tisoč ljudi. Število okužb in smrti je v četrtek spet naraslo, potrdili so 86 tisoč okužb in več kot 1.450 smrti. V ZDA je sedemdnevno povprečje okužb do srede naraslo s 56.315 v tednu pred tem na 57.531, povprečje smrti pa padlo s 1.424 na 977, piše STA.

Do zdaj so čez lužo najmanj enkrat cepili 87,3 milijona ljudi oziroma 26,3 odstotka prebivalstva, povsem cepljenih pa je 47,4 milijona ljudi oziroma 14 odstotkov populacije. Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek svoj cilj sto milijonov cepljenj v prvih stotih dneh vladanja povečal na 200 milijonov cepljenj.

Do zdaj so čez lužo najmanj enkrat cepili 87,3 milijona ljudi oziroma 26,3 odstotka prebivalstva. Foto: Reuters

V državi New York so do zdaj najmanj enkrat cepili 27,5 odstotka od okrog 20 milijonov prebivalcev, povsem cepljenih pa je 14,6 odstotka ljudi. V 24 urah s srede na četrtek so cepili več kot 200 tisoč ljudi. V New Yorku že cepijo vse starejše od 50 let, Kalifornija bo začela 50-letnike cepiti aprila, 15. aprila pa namerava cepiti že vse, ki so starejši od 16 let. Florida bo starejše od 18 let začela cepiti 5. aprila.

Republikanski guverner Arizone Doug Ducey je v četrtek povsem odpravil vse vladne ukrepe glede nošenja mask v mestih, občinah, krajevnih skupnostih in okrožjih. Zahteve po nošenju mask je dovolil le zasebnim podjetjem. Obenem je odpravil vse omejitve glede zbiranja in odpiranja lokalov, poroča STA.

Mesto New York pa se pripravlja na ponovno odprtje gledališč, ki so zaprta od lanskega marca. To bodo storili z dostopom do testiranj ter cepljenj za vse igralce in zaposlene po gledališčih. "Čas je, da spet dvignemo zaveso na Broadwayu," je dejal newyorški župan Bill de Blasio.