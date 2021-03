10 mrtvih, 500 hospitaliziranih, od tega več kot sto na intenzivni negi

Po podatkih Covid-19 Sledilnika, ki jih ta pridobi od NIJZ, imamo v Sloveniji trenutno 11.777 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 900,1 in je za 1,5 odstotka višje kot dan pred tem. Opravili so tudi 27.189 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še z zanesljivejšimi PCR-testi.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 41 oseb, kar je 19 manj kot dan pred tem. V bolnišnicah se skupno zdravi 500 covid bolnikov. Od tega 109 pacientov potrebuje intenzivno nego. V domačo oskrbo pa so odpustili 32 oseb. Zaradi posledic bolezni covid-19 je včeraj umrlo deset oseb. Vseh umrlih od začetka epidemije je že 4.008.



Slab trend se nadaljuje, bolnišnice se polnijo

Že tretji dan zapored smo v Sloveniji zabeležili čez tisoč novih okužb s koronavirusom. Današnji podatki so sicer nekoliko boljši kot pretekla dva dni. V torek so ob opravljenih 6.979 PCR-testih potrdili 1.288 okužb. Nazadnje smo višje število okuženih potrdili 10. februarja, in sicer 1.336. V sredo je število novo potrjenih primerov ponovno krepko preseglo tisočico. Ob opravljenih 6.432 PCR-testih so potrdili 1.164 okužb s koronavirusom.

Tudi pritisk na bolnišnice, predvsem na oddelke intenzivne terapije narašča. V torek je bilo v bolnišnicah zasedenih 500 covid postelj, od tega je 99 ljudi potrebovalo intenzivno oskrbo. Še nekoliko višje številke smo zabeležili včeraj. V bolnišnicah so zdravili 501 bolnika, od tega 106 ljudi na intenzivni negi.

Z današnjim dnem veljajo nova pravila

V obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje spet obarvane rdeče, od danes vnovič velja omejitev gibanja na regijo. Nočna omejitev gibanja po vsej državi od danes traja od 22. do 5. ure. Verski obredi na prostem so številčno omejeni na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov.

Vstop v Slovenijo je od danes mogoč le z negativnim izvidom PCR-testa. Ta test tudi edini velja za prekinitev karantene, dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju pa za prestop meje ne bodo več potrebovali sedemdnevnega negativnega testa.