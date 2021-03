Minister Poklukar o aktualnem stanju v Sloveniji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo minister za zdravje Janez Poklukar, Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

V sredo smo v Sloveniji že drugi dan zapored zabeležili čez tisoč okužb. Ob opravljenih 6.432 PCR-testih so potrdili 1.164 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 18,1 odstotka. Včeraj so zaradi posledic koronavirusa umrle štiri osebe. V bolnišnicah se zdravi 501 bolnik, od tega 106 ljudi potrebuje intenzivno nego. To je sedem več kot včeraj.