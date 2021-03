Včeraj spet krepko čez tisoč okuženih

V sredo smo v Sloveniji ob opravljenih 6.432 PCR-testih potrdili 1.164 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 18,1 odstotka. Včeraj so zaradi posledic koronavirusa umrle štiri osebe. Opravili so še 27.645 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še z zanesljivejšimi PCR-testi.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika, ki jih ta pridobi od NIJZ, imamo v Sloveniji trenutno aktivnih 11.517 primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb je višje kot dan pred tem in znaša 882.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 60 oseb, šest več kot dan pred tem. V bolnišnicah se zdravi 501 bolnik. Od tega 106 ljudi potrebuje intenzivno nego. V domačo oskrbo pa so odpustili 55 oseb.

Na intenzivni terapiji se danes zdravi 106 pacientov, 7 več kot včeraj. pic.twitter.com/dLMbcwB1I0 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 25, 2021

Število smrtnih žrtev bolezni covid-19 se je dvignilo za štiri, vseh umrlih od začetka epidemije je že 3.998.

Med občinami pa glede na včeraj potrjene okužbe izstopajo naslednje občine: Nova Gorica 61, Ajdovščina 15, Šempeter-Vrtojba 13, Sežana 17, Koper 26, Piran 10, Celje 37, Velenje 17, Žalec 18, Domžale 22.

Že drugi dan več kot tisoč novih okužb

V torek smo v Sloveniji ob opravljenih 6.979 PCR-testih potrdili 1.288 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je znašal več kot danes, in sicer 18,5 odstotka. Tako visokega števila okuženih nismo imeli že mesec in pol. Nazadnje smo višje število okuženih potrdili 10. februarja, in sicer 1.336.

Bomo morali za velikonočne praznike ostati doma?

Strokovna skupina naj bi vladi po neuradnih podatkih predlagala, da bi zaradi naglega širjenja epidemije in vse več bolnih v bolnišnicah od 1. do 12. aprila povsem zaprli državo. Do nedelje bo strokovna skupina po ponovnem preverjanju podatkov o dogajanju pri nas in po Evropi formalno predlagala, kako ravnati v začetku aprila, ko bodo tudi velikonočni prazniki.