Neuradno: strokovna skupina za popolno zaprtje od 1. do 12. aprila

Strokovna skupina bi vladi po neuradnih podatkih lahko predlagala, da bi zaradi naglega širjenja epidemije in vse več bolnih v bolnišnicah od 1. do 12. aprila povsem zaprli državo. Do nedelje bo strokovna skupina po ponovnem preverjanju podatkov o dogajanju pri nas in po Evropi formalno predlagala, kako ravnati v začetku aprila, ko bodo tudi velikonočni prazniki.

Vlada pa je na današnji seji na Brdu pri Kranju sklenila, da bo najpozneje v nedeljo dokončno obravnavala predloge svetovalne skupine, predsedniku republike Borutu Pahorju pa predlaga, da še pred tem skliče sestanek s predsedniki in vodji poslanskih skupin vseh parlamentarnih strank.

Podatki o širjenju okužb in vse več bolnih so namreč precej skrb vzbujajoči. Kaže, da je angleška različica virusa, ki se hitreje prenaša in sproža več zapletov, vse bolj razširjena tudi pri nas, menijo tudi v strokovni skupini.

Vlada bi se lahko, če bodo strokovnjaki to predlagali, do prihodnjega tedna odločila tudi za strogo zaprtje države, ko bi ostalo odprto le res najnujnejše. Podobno zaprtje smo imeli pred letom, ko so bile odprte le najnujnejše živilske trgovine, lekarne, bolnišnice in podobna infrastruktura.

Rast okužb kaže grafika Sledilnika Covid-19.

Število hospitaliziranih:

Ostre ukrepe zaradi hitrega širjenja britanskega in drugih zelo nalezljivih sevov sprejemajo tudi v drugih evropskih državah.