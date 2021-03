Koliko potrdil bomo rabili letos poleti za dopust na morju?

Države, katerih gospodarstva so močno odvisna od turizma, bodo gotovo želele čim prej odpreti meje in hkrati zagotoviti zdravstveno varnost. Kako to doseči in kaj so že naredile?

Epidemiološki zemljevid Evrope in sveta je še vedno močno obarvan rdeče, kar je zlasti za turizem in gospodarstva, ki so močno odvisna od njega, zelo slaba novica. Nekatere države močno odsvetujejo (turistične) odhode čez mejo, nekatere jih celo prepovedujejo (tudi naša za 11 dni). Vsi pa upajo in upamo, da bodo kmalu vzpostavljene takšne zdravstvene razmere, da bodo vse te omejitve samo še slab spomin.

Na Hrvaškem že zdaj zadošča negativni PCR-test ali dokazilo o cepljenju ali prebolelosti

Nekatere države skušajo tudi v teh razmerah nekako omogočiti prihode turistov. Hrvaška, ki sicer za vstop v državo zahteva negativen PCR-test, ki ni starejši 48 ur, ne zahteva dodatnih utemeljitev ali pojasnjevanj, gibanje po državi pa ni omejeno niti po dnevi niti po noči.

Tistim, ki so zaključili cepljenje in je potekel predpisani čas za razvoj imunosti, kakor tudi tistim, ki so preboleli covid-19 v ne manj kot 21 dni in ne več kot šest mesecev, potrdila o negativnem testu ni treba pokazati hrvaškim obmejnim policistom.

Za vstop na Hrvaško ni treba navajati posebnega razloga, potreben je negativen izvid svežega PCR-testa ali potrdilo o zaključenem cepljenju ali potrdilo o prebolelosti v obdobju več kot 21 dni in manj kot šest mesecev. Na sliki: Split Foto: Ana Kovač

Turističnim delavcem prednost pri cepljenju?

Hrvaški hoteli nimajo prepovedi delovanja, a so odprti le redki, ki jim je to vsaj malo ekonomsko smiselno. Hrvaška, ki bi v normalnih okoliščinah v tem času že dobro pognala svojo turistično predsezono, zdaj šteje komaj okrog 22 tisoč gostov, pa še to so večinoma domači. Kljub temu pa je v Istri in Kvarnerju še vedno videti kar nekaj slovenskih tablic – verjetno predvsem vikendašev, ki jih vendarle ni niti blizu toliko, kot če epidemije ne bi bilo.

Hrvaška je tudi zagnala močno kampanjo Varno bivanje na Hrvaškem (Safe stay in Croatia), s katero želijo dodatno zagotoviti zdravstvenovarnostne ukrepe in postopke vseh udeleženih v turizmu. Razmišljajo tudi o tem, da bi turističnim delavcem dali prednost pri cepljenju, ki tudi na Hrvaškem zaradi skromnih dobav poteka veliko počasneje od načrtov.

Še pred kratkim so jih bili siti, zdaj bi bili veseli vsakega

Italija za vstop v svojo državo priznava tudi cenejše in dostopnejše hitre antigenske teste, a je treba imeti nekega od dopustnih razlogov za vstop in ga dokazovati tudi z lastnoročno podpisano izjavo. Ravno tako je svoj prihod potrebno prijaviti pri zdravstvenih oblasteh regije, kamor je potnik namenjen.

(Tudi) Firence so nekoč stokale zaradi množic turistov, zdaj so veseli vsakega in si jih želijo še veliko več. Foto: Reuters

Te omejitve in dejstvo, da imajo v Italiji (zlasti v velikonočnem obdobju) omejitev gibanja na regije in nočno "epidemično uro", za katero tudi pri njih ne marajo, da ji rečejo policijska, je dodaten nož v hrbet italijanskemu turizmu. Velike turistične destinacije, kot so Firence ali Benetke, ki so se pred epidemijo pritoževale zaradi velikih množic turistov, jih zdaj pogrešajo in hrepenijo po vsakomur izmed njih.

Regijski štab Civilne zaščite za severno Primorsko opozarja na možne zaostritve pogojev vstopa v Italijo, saj italijanske oblasti razmišljajo o uvedbi petdnevne karantene za vse prihode v državo, tudi za tiste iz držav članic Evropske unije.

Wanderlust (hrepenenje po potepu)

Tudi v Grčiji razmišljajo, kako letos zagotoviti varen in hkrati dobičkonosen poletni turizem. Nizozemski eksperiment na grškem otoku Rodos je očitno pritegnil mnoge zainteresirane, a je dopust v popolni izolaciji od vsega, kar ni v počitniškem središču (resortu) še vedno daleč od starega normalnega.

Kako močno je hrepenenje po potovanjih, dokazuje zgodba Nemcev na Mallorci – ko je Nemčija ta španski otok umaknila s seznama epidemiološko tveganih držav in območij, se je tja kljub priporočilu o izogibanju nenujnih potovanj v druge države odpravilo okrog sto letal polnih nemških turistov. Toda daleč je to od normalnega – odprte so le redke terase restavracije in barov, ki morajo zapreti ob 17. uri, nemška javnost pa je zelo razdeljena glede takšnega dopustovanja v tem času.

Tudi na Sejšele brez karantene, toda kaj pa nazaj?

Sejšeli seveda niso del Evrope, a so vsaj toliko kot sredozemske države gospodarsko odvisne od turizma. Zato ne preseneča, da so že umaknili obvezno karanteno za prihode in od turistov zahtevajo samo svež negativen PCR-test.

Svojo pogumno potezo upravičujejo tudi z visoko precepljenostjo svojega prebivalstva, zato so epidemiološki ukrepi na otoku razmeroma mili – a vendarle so. Ravno tako je treba računati, da so za države Evropske unije le redke države zunaj povezave, ki niso na rdečem ali črnem epidemiološkem seznamu in Sejšeli niso med njimi.

Na ciprskem seznamu z olajšavami ob vstopu še 16 držav

Republika Ciper je ta teden objavila, da na svoj seznam epidemiološko varnih držav dodaja še 16 držav, večinoma tistih, od koder prihaja največ turistov, so odločitev tamkajšnjega ministrstva za zdravje povzele tuje tiskovne agencije. Slovenije na tem seznamu nismo našli.

Med temi državami so tudi takšne, ki po javno dostopnih epidemioloških podatkih nikakor ne morejo biti epidemično varne (Srbija, Ukrajina, Belorusija, ZDA …), kar dokazuje, da pri teh seznamih odloča tudi kaj drugega kot samo zdravstveni podatki.

Ciper bo na seznam držav, katerih državljani vstopajo brez karantene, s prvim aprilom uvrstil še 16 držav, predvsem tistih, od koder sprejemajo večje število turistov. Na sliki: Ayia Napa, turistično središče na skrajnem jugovzhodu otoka Foto: Thinkstock

Tudi za te državljane obvezna dva PCR-testa

Ob prihodu na Ciper bodo državljani teh držav treba morali pokazati negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur, nato pa na Cipru opraviti še en test, ki mora biti negativen. Od prvega maja pa cepljenim turistom iz nekaterih držav, predvsem tistih, kjer so s cepljenji zelo napredovali (Izrael, Združeno kraljestvo), teh PCR-testov ne bo več treba opravljati, še vedno pa bodo obvezne maske in ohranjanje razdalje.

Združeno kraljestvo prispeva okrog tretjino turistov na Cipru, Izrael pa je na tretjem mestu. Leta 2019, ko koronavirusa še ni bilo (ali vsaj nismo vedeli zanj), je Ciper sprejel skoraj štiri milijone turistov, lani pa kljub razmeroma (kratkem) sproščenem poletju samo petino tega števila.

Brez olajšav za Rusijo

Rusija, drugi najmočnejši vir ciprskih turistov, ostaja še naprej na rdečem ciprskem seznamu, na katerem je vse od izbruha epidemije v Evropi marca lani. Tudi to je razlog, zakaj so lanski prihodki turizma, ki gospodarstvu ciprske republike prispeva skoraj šestino, komaj dobra šestina v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom.

Ciper, država s približno 880 tisoč prebivalci, ni imel tako hudega poteka epidemije kot večina drugih držav Evropske epidemije. Do zdaj se je tam okužilo okrog 45 tisoč ljudi ali okrog pet odstotkov prebivalcev, umrlo pa jih je 250. Za primerjavo, v Sloveniji je do zdaj zbolela več kot desetina prebivalcev, razmerje med umrlimi zaradi covid-19 in številom prebivalcev je pri nas sedemkrat večje kot na Cipru.