Po eksperimentu, kako bi bilo mogoče varno organizirati koncerte in druge podobne dogodke, so se na Nizozemskem lotili novega poskusa: tokrat bodo preverjali, ali je mogoče še pred koncem pandemije znova zagnati turizem.

Nizozemska turistična agencija Sunweb bo tako 187 izbrancev na državne stroške odpeljala na osemdnevne počitnice na grški otok Rodos, poroča BBC.

Potnike, stare med 18 in 70 let, bodo izbrali po kriterijih, ki jih bo določila vlada, na razpis se je do zdaj prijavilo že prek 25 tisoč ljudi.

Izbrane srečneže bodo pred potovanjem testirali, nato pa bodo za osem dni odpotovali na Rodos. Tam bodo počitnikovali v "all inclusive" letovišču, ki ga ne bodo smeli zapustiti. Po vrnitvi domov bodo morali "testni turisti" v desetdnevno karanteno, če pa bo kdo od njih za covid-19 zbolel že v Grčiji, ga bodo na državne stroške namestili v enega od tamkajšnjih covidnih hotelov, namenjenih izolaciji okuženih.

Ta vladni eksperiment je ob množici prijav za potovanje naletel tudi na obilico kritik. Tako okužbe kot hospitalizacije zaradi covid-19 na Nizozemskem rastejo, zato se mnogi sprašujejo, ali je v tem obdobju to res odgovorno početje, poroča BBC.

Po drugi strani pa nizozemska javnost vse glasneje izraža pomisleke, kako bodo videti letošnje poletne počitnice, in na oblasti pritiska, da do poletja vendarle sprostijo omejitve potovanj. Nizozemska vlada se je zato odločila, da preveri, ali je poletna potovanja vendarle mogoče izpeljati na kolikor-toliko varen način.

