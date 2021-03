Črn rekord: pri sosedih zaradi koronavirusa zabeležili 302 smrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropa je v primežu tretjega vala epidemije, v večini držav se epidemiološka slika poslabšuje. Na Madžarskem so zabeležili še en črn rekord, ko sta v zadnjih 24 urah umrla 302 bolnika, kar je največ doslej. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri 6700 osebah, v bolnišnicah pa se zdravi 12.346 covidnih bolnikov, od tega jih je 1492 na ventilatorjih.

Od začetka epidemije so okužbo z novim koronavirusom na Madžarskem potrdili pri 652.433 ljudeh. Največ okužb so potrdili v prestolnici Budimpešta ter županiji Pest. Skupno je pandemija covida-19 na Madžarskem, ki ima približno deset milijonov prebivalcev, zahtevala že 20.737 življenj. Država ima tako eno od najvišjih stopenj umrljivosti na svetu, poroča STA.

Proti covidu-19 so na Madžarskem doslej cepili 2,011 milijona ljudi, od tega jih je 753.187 dobilo že oba odmerka cepiva. Po napovedih madžarske vlade naj bi v državi postopoma začeli rahljati protikoronske ukrepe, ko bodo cepili 2,5 milijona ljudi.

Strogi ukrepi tudi med prazniki

Med velikonočnimi prazniki bodo v veljavi ostali strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim šolanje še naprej poteka na daljavo, predvidoma 7. aprila pa se odpirajo vrtci in osnovne šole. Zaprte ostajajo tudi vse nenujne trgovine in storitve, še naprej je v veljavi tudi policijska ura med 20. in 5. uro.