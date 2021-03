Merklova pritisnila na dežele: Zategnite nujno zavoro

Kanclerka je v pogovoru za televizijo ARD jasno zavrnila vse načrtovane omilitve protikoronskih ukrepov in namesto tega močno pritisnila na zvezne dežele, da potegnejo nujno zavoro in uvedejo še strožje omejitve. Nakazala je, da bi lahko vajeti prevzele tudi zvezne oblasti, če se deželne ne bodo ustrezno odzvale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zdaj moramo s skrajno resnostjo uresničiti dogovorjene ukrepe. In nekatere zvezne dežele to počnejo, druge pa še ne," je ugotovila. Če se to tudi tam ne bo zgodilo "v nekem doglednem času", bomo morali premisliti, kako bi se to lahko uredilo na zvezni ravni, je nadaljevala. "To je moja prisega na položaju, to je moja dolžnost," je poudarila in dodala, da ne bo zgolj gledala, kako bo število okužb naraščalo proti sto tisoč dnevno, poroča STA.

"Drug brez drugega ne moremo ničesar skleniti"

O vsem tem sicer še razmišlja in dokončne odločitve še ni sprejela, poleg tega pa bi za vse tovrstne odločitve potrebovala podporo obeh domov nemškega parlamenta. Glavno vodilo za zdaj ostaja, da morajo zvezne in deželne oblasti delovati skupaj. "Drug brez drugega ne moremo ničesar skleniti," je dejala, a dodala, da so po zakonu dolžni zajeziti epidemijo, kar jim za zdaj ne uspeva.

Foto: Reuters Med mogočimi ukrepi je kanclerka med drugim navedla omejitve izhoda, pri čemer se ji zdi policijska ura učinkovit korak, dodatne omejitve stikov in strategijo čim bolj množičnega testiranja.

Ministrski predsednik Bavarske Markus Söder je kmalu zatem prav tako za televizijo ARD dejal, da si lahko predstavlja, da bi nemške zvezne oblasti prevzele več pristojnosti v svoje roke z vidika zakonodaje za zajezitev epidemije ter dežele prisilile v spoštovanje jasnih pravil. Sam je za to odprt in bi to podprl, je zatrdil po poročanju dpa. Glede policijske ure, ki na Bavarskem že velja, je dejal, da te na zvezni ravni po veljavnih pravilih ni mogoče uvesti, a če bi se kanclerka odločila za spremembo pravne podlage, bi tudi tu imela njegovo podporo, poroča STA.

Saška načrtuje popolno odprtje

Voditelji zveznih in deželnih oblasti so se na sestanku ta mesec strinjali, da bodo pritisnili na "nujno zavoro" ter predvsem omejili gibanje, tudi s policijsko uro, in ustavili postopno odpiranje gospodarstva tam, kjer bo sedemdnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev presegla sto. Zdaj je ta že pri 130, število okužb pa je naraslo na okoli 20 tisoč dnevno.

A v skladu z nemškim federalnim sistemom je zadnja odločitev še vedno v rokah posameznih dežel in nekatere - predvsem tiste, kjer epidemiološka slika še ni tako slaba - tega niso storile, ampak namesto tega nadaljujejo sproščanje ukrepov. Saška, na primer, celo načrtuje testno popolno odpiranje javnega življenja po velikonočnih praznikih ob hkratnem množičnem testiranju ljudi na novi koronavirus.