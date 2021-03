V Nemčiji podaljšali zaprtje države, za veliko noč dodatni ukrepi

Nemške oblasti so podaljšale zaprtje države do 18. aprila, s čimer želijo zajeziti nov val okužb z novim koronavirusom, ter dodatno zaostrile ukrepe med velikonočnimi prazniki. Nemška kanclerka Angela Merkel in vodje 16 zveznih dežel so dogovor o tem dosegli ponoči po 11 urah pogovorov o nadaljnjih korakih za zajezitev pandemije.

Dogovorili so se, da bo javno in zasebno življenje med velikonočnimi prazniki od 1. do 5. aprila praktično obstalo. Trgovine bodo ostale zaprte, razen prodajaln z živili in supermarketov, ki bodo lahko odprti tudi v soboto, 3. aprila, poroča STA.

Oblasti v Nemčiji državljane pozivajo, naj teh pet dni ostanejo doma. V tem obdobju bodo prepovedana javna zbiranja. Centri za testiranje in cepljenje proti novemu koronavirusu pa bodo odprti.

Velikonočni obredi bodo večinoma potekali virtualno, zasebna zbiranja pa bodo omejena na pet ljudi iz dveh gospodinjstev, pri čemer otroci do 14 let starosti ne štejejo.

Kanclerka Merklova je bila po navedbah virov zadovoljna z rezultati pogovorov, poročanje nemške tiskovne agencije dpa navaja STA.

Dogovora o konceptu počitnic niso dosegli

Na sestanku so se tudi dogovorili, da morajo lokalne oblasti dodatno zaostriti ukrepe, ko bo sedemdnevna incidenca okužb presegla 100 na 100 tisoč prebivalcev. Ti vključujejo prepoved gibanja, strožje omejitve stikov in obvezno dnevno testiranje za ljudi v prostorih, kjer je težko zagotoviti primerno razdaljo ali dosledno nošenje mask.

Pogovori so na neki točki zastali zaradi razhajanj glede koncepta počitnic z ohranjanjem socialne razdalje. Več zveznih dežel se je namreč zavzemalo za to, da bi ljudem omogočili počitnice v apartmajih, avtodomih, prikolicah in mobilnih hiškah. Dogovora na koncu niso dosegli.

V Nemčiji je večina trgovin zaprta od 16. decembra. Restavracije, bari in objekti za prostočasne dejavnosti pa so zaprti od začetka novembra. Prve dejavnosti so se znova odprle ta mesec. Na nekaterih območjih so vrata odprli frizerski saloni, cvetličarne in železnine.