V Srbiji podaljšali nekatere protikoronske ukrepe

Zaradi naraščanja širjenja okužb z novim koronavirusom so bile v Srbiji pretekli teden odprte samo trgovine z živili, lekarne in bencinske črpalke, navaja STA.

Z izjemo gostinskih lokalov in trgovskih središč lahko zdaj vsi objekti - vključno s ponudniki hrane, kulturnimi ustanovami, kot so kinematografi, gledališča, galerije in knjižnice, in športnimi objekti, kot so telovadnice, fitnes centri in bazeni - znova odprejo svoja vrata, a ob upoštevanju strogih epidemioloških ukrepov, še posebej glede omejitve gostov oziroma zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med njimi. V primeru športnih objektov to pomeni zagotavljanje vsaj 16 kvadratnih metrov prostora na osebo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Gostinski objekti smejo še naprej prodajati, ne pa tudi streči hrane in pijače. Izjema so hotelske restavracije in kavarne, ki lahko do 21. ure strežejo, a izključno svoje hotelske goste.

V Republiki Srbski zaprli gostinske in druge lokale

So pa medtem občutno zaostrili ukrepe v boju proti novemu koronavirusu v Republiki Srbski, srbski entiteti BiH. Tam bodo vsaj ta teden med drugim zaprti vsi gostinski in drugi lokali, kot so na primer frizerski saloni, smučišča, trgovska središča in kulturne ustanove. Odprte ostajajo tržnice in določene trgovine. Pouk poteka na daljavo, poročanje banjaluških medijev navaja Tanjug.

Potem ko se je širjenje epidemije v Srbiji februarja bistveno upočasnilo, so se razmere ta mesec znova zaostrile. Dnevno število na novo potrjenih primerov presega 4.500, bolnišnice pa so preobremenjene s covidnimi bolniki. Sedemdnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev je v nedeljo znašala 512,1. V državi so sicer medtem razdelili že več kot 2.169.000 odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, več kot 860 tisoč ljudi je bilo cepljenih z dvema odmerkoma.