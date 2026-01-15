Uroš Perić: Ostajam ljudski človek

Uroš Perić, ki velja za enega mednarodno najbolje profiliranih slovenskih jazz glasbenikov, je v sredo nastopil v Ljubljani. Na njegovem koncertu je vedno mogoče pričakovati jazz, blues in soul v najboljši mogoči različici, malo išče po ameriški zakladnici glasbe, dodaja pa tudi avtorske komade, je pred koncertom dejal za STA.

V sozvočju bobnov, saksofona, kitar in klavirja je Uroš Perić nastopil ob kvartetu Bluenote, ki ga sestavljajo Gregor Horvat na bobnih, Mladen Melanšek na bas kitari, Rudi Javornik za saksofonom in Peter Rizmal na kitari. Na programu so bile tudi skladbe Unchain My Heart, Fly Me To The Moon, Georgia On My Mind, It Had to Be You in I Can't Give You Anything But Love.

Kako je bilo na koncertu, si oglejte v videu:

Vsestranskost je glasbenika, ki je s svojim smislom za humor občinstvo tudi nasmejal, popeljala po Evropi, v Rusijo, ZDA in Afriko. Ob vprašanju, kaj mu pomeni navduševanje množic ljudi po svetu, je odgovoril, da mu je kot glasbeniku najpomembneje igrati pred občinstvom. "Če te občinstvo lepo sprejme in prihaja na koncerte, si izpopolnil to, da si glasbenik v pravem pomenu besede." Ob tem ga osrečuje tudi možnost, da lahko ob koncertiranju po svetu spoznava različne kulture, ljudi, njihov značaj in kulinariko.

Trenutno teče 21. leto njegove kariere, kot je povedal, pa mu največ pomeni, kako ga doživljajo ljudje, "da sem dober, se nisem nič spremenil in ostajam ljudski človek", je menil. Rad načrtuje vnaprej, a če od desetih začrtanih ciljev letos uresniči tri, bo zadovoljen, je še dejal.