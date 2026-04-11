Sobota, 11. 4. 2026, 11.00

Fifa Bordeauxu prepovedala registracijo igralcev

Bordeaux | Žirondinci se sicer lahko pohvalijo s šestimi naslovi francoskega prvaka. | Foto Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je francoskemu nogometnemu klubu Bordeaux prepovedala registracijo igralcev za naslednje tri prestopne roke. Razlog za takšno odločitev je 1,5 milijona evrov neporavnane odškodnine, ki jo francoski četrtoligaš dolguje Sportingu iz Gijona za prestop Pedra Diaza iz leta 2023, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz nekdanjega francoskega velikana so sicer sporočili, da se bodo na omenjeno odločitev Fife pritožili, pri čemer bodo sprožili vse potrebne pravne postopke tako pred Mednarodnim športnim razsodiščem v Lozani kot tudi pred sodišči na državni ravni z namenom, da bi prepoved registracije igralcev odpravili še pred poletnim prestopnim rokom.

Ob tem so še zatrdili, da je bila odškodnina za Diaza že poravnana.

Za klub, katerega dres je nekoč nosil tudi Zinedine Zidane, to pomeni, da bo lahko v tem času v prvo moštvo vključeval le igralce iz mladinskega pogona ali iz obstoječe ekipe.

Moštvo iz jugozahoda Francije se je v zadnjih letih znašlo v velikih finančnih težavah, zaradi česar je leta 2024 izpadlo iz druge v tretjo francosko ligo, nato pa se je zaradi neuspelih pogajanj z vlagatelji preselilo še rang nižje.

Kmalu po tem sta klub zapustila tudi nekdanji trener Celja Albert Riera in slovenski napadalec Žan Vipotnik. Slednji je k Francozom prestopil poleti leta 2023 iz Maribora za tri milijone evrov odškodnine, a se je nato že naslednje leto kot prost igralec preselil k angleškemu drugoligašu Swanseaju, medtem ko je Riera kmalu zatem prevzel moštvo Celja, s katerim se je dvakrat uvrstil v izločilne boje v konferenčni ligi.

Kot eden izmed vlagateljev, se je v lanskem letu ponujal tudi nekdanji nemški nogometni vrata Oliver Kahn, ki je bil v klub pripravljen investirati 100 milijonov evrov, a je lastnik Bordeauxa Gerard Lopez njegovo ponudbo zavrnil.

Žirondinci se sicer lahko pohvalijo s šestimi naslovi francoskega prvaka. Nazadnje so lovoriko za najboljšega v državi osvojili v sezoni 2008/2009.

Preberite še:

Liga prvakov: PSG - Liverpool, Desire Doue
Sportal Lens jezen zaradi usluge PSG-ju, hud spodrsljaj Monaca
Real Madrid Girona Kylian Mbappe
Sportal Real Madrid le do remija z Girono
Cesc Fabregas
Sportal Inter pred velikim izzivom: derbi kroga ob slikovitem jezeru Como
