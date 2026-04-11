Sobota, 11. 4. 2026, 10.51
Dirka po Baskiji, 6. etapa: Goizper-Antzuola - Bergara (135,2 km)
Za konec še zahtevna šprinterska etapa. Bodo Rogličevi poskušali?
Danes se z dobrih 135 kilometrov dolgo šesto etapo od Goizper-Antzuole do Bergare končuje 65. Dirka po Baskiji. Francoski super talent Paul Seixas (Decathlon) ima po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi zdaj v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem, Primož Roglič pa je padel na tretje mesto (+ 3:40). Red Bull – BORA – hansgrohe bi še lahko poskusila napasti zmago. Etapa se bo začela ob 14:07, v cilju najboljše pričakujejo okoli 17. ure.
Za konec 65. Dirke po Baskiji kolesarje čaka kratka etapa, ki pa bo postregla s šestimi kategoriziranimi klanci, tremi tretje in tremi druge kategorije. Takoj po štartu tekmovalce že čaka Asentzio (III. kat., 4,6 km/7,6 %), sledijo Elosua (II. kat., 6,9 km/7,5 %) in Azkarate (III. kat., 3 km/7,1 %), nato pa v drugem krogu še enkrat Elosua in Azkarte, pa za konec Asentzio s težje smeri druge kategorije (7,2 km/5,3 %).
Senzacionalni francoski najstnik Paul Seixas je v rumeni majici vodilnega vse od zmage na uvodnem kronometru, dirke, po tem je zmagal še v drugi in včeraj v peti etapi. Zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Lipowitzem udobni dve minuti in pol prednosti, a lahko pričakuje, da se RB – BORA – hansgrohe ne bo predala brez boja.
Skupni vrstni red po petih etapah:
1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 16;33:45
2. Florian Lipowitz (Nem/Bull - BORA – hansgrohe) + 2:30
3. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA – hansgrohe) 3:40
4. Ion Izaggire (Špa/Cofidis) 2:50
5. Alex Baudin (Fra/EF Education – EasyPost) 4:12
6. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 4:29
7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Movistar) 4:42
8. Clement Champoussin (Fra/XDS Astana) 4:43
9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain – Victorious) 5:03
10. Javier Romo (Špa/Movistar) 5:05
…
88. Gal Glivar (Slo/Alpecin – Premier Tech) 1;00:29
107. Roman Jermakov (Slo/Bahrain – Victorious) 1;12:44
121. Domen Novak (Slo/Uae Emirates – XRG) 1;22:12