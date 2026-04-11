Za konec še zahtevna šprinterska etapa. Bodo Rogličevi poskušali?

Danes se z dobrih 135 kilometrov dolgo šesto etapo od Goizper-Antzuole do Bergare končuje 65. Dirka po Baskiji. Francoski super talent Paul Seixas (Decathlon) ima po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi zdaj v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem, Primož Roglič pa je padel na tretje mesto (+ 3:40). Red Bull – BORA – hansgrohe bi še lahko poskusila napasti zmago. Etapa se bo začela ob 14:07, v cilju najboljše pričakujejo okoli 17. ure.

Za konec 65. Dirke po Baskiji kolesarje čaka kratka etapa, ki pa bo postregla s šestimi kategoriziranimi klanci, tremi tretje in tremi druge kategorije. Takoj po štartu tekmovalce že čaka Asentzio (III. kat., 4,6 km/7,6 %), sledijo Elosua (II. kat., 6,9 km/7,5 %) in Azkarate (III. kat., 3 km/7,1 %), nato pa v drugem krogu še enkrat Elosua in Azkarte, pa za konec Asentzio s težje smeri druge kategorije (7,2 km/5,3 %).

Senzacionalni francoski najstnik Paul Seixas je v rumeni majici vodilnega vse od zmage na uvodnem kronometru, dirke, po tem je zmagal še v drugi in včeraj v peti etapi. Zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Lipowitzem udobni dve minuti in pol prednosti, a lahko pričakuje, da se RB – BORA – hansgrohe ne bo predala brez boja.