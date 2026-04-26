Polom Maribora v Ljubljani, v Celju se je pisala zgodovina

Nogometaši Celja so prvič nastopili kot novopečeni prvaki in v knežjem mestu pomendrali finaliste letošnjega finala Aluminij (5:0). Dvoboj se je vpisal v zgodovino, saj je prvič na dvoboju 1. SNL delila pravico slovenska sodnica. Ta čast je pripadla Aleksandri Česen. V boju za Evropo ne kaže najbolje večnima rivaloma, Mariboru in Olimpiji. Vijolice so v nedeljo izgubile na gostovanju v Stožicah, Bravo je bil boljši kar s 3:0, zmaji pa so v sobotnem derbiju kroga ostali praznih rok v Kopru (2:3). V boju za obstanek kaže najslabše Primorju, ki je izgubil doma proti Radomljam (2:3).

Bi se lahko sezona 2025/26 vpisala v zgodovino kot ena najbolj neverjetnih, saj slovenskima klubskima velikanoma Mariboru in Olimpiji grozi, da bosta ostala brez vstopnice za Evropo? Zmaji so v soboto ostali brez točk v Kopru, vijolice pa so dan pozneje doživele boleč poraz v Stožicah. Bravo je zmagal kar s 3:0 in se na najboljši možni način odzval po zapravljeni priložnosti v polfinalu pokala, ko so kljub boljši predstavi ostali brez zmage proti Aluminiju (0:1). Takrat žoga ni hotela v gol, tokrat pa jih je mladi ljubljanski klub izza hrbta kapetana Maribora Ažbeta Juga spravil kar tri.

Sandi Nuhanović je popeljal Bravo v vodstvo proti Mariboru. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so s hitrimi akcijami zadali Štajercem nov velik udarec, sami pa se po osmi zaporedni ligaški tekmi brez poraza postavili v dober položaj pred zaključkom prvenstva. Bravo bo do konca igral še s Celjem, Radomljami in Olimpijo, Maribor pa z Radomljami, Olimpijo, Muro in Aluminijem. V medsebojnih tekmah z Bravom so uspešnejši Mariborčani.

Maribor, ki je pogrešal kaznovanega Daria Vizingerja, je bolje vstopil v srečanje. Priigrali si je kar nekaj priložnosti, a se je večkrat izkazal vratar Brava Uroš Likar. Mariborsko prevlado je v 33. minuti presekal dotlej povsem podrejeni Bravo s hitro akcijo. Venuste Baboula je z desne strani podal pred vrata, čuvaj mreže Jug je žogo odbil do Sandija Nuhanovića, ki je v osrčju kazenskega prostora dosegel svoj osmi sezonski gol.

Venuste Baboula je podvojil prednost Brava. Foto: Aleš Fevžer

Svojega devetega je v 39. po novem bliskovitem napadu dosegel Baboula. Fallou Faye je ukradel žogo in jo oddal vtekajočemu Baboulaju, ta je prišel pred Juga in ga ugnal za 2:0.

Gostujoči strateg Feđa Dudić je reagiral na začetku drugega polčasa in v igro poslal Žigo Repasa in Hilala Soudanija, a nevarnejši so bili spet domači v 58. minuti po Pečarjevem strelu. V 60. je Baboula znova stekel proti vratom Maribora, toda Jug je takrat preprečil novo veselje Brava.

Končni rezultat 3:0 je s prvim letošnjim zadetkom postavil Martin Pečar. Foto: Aleš Fevžer

So se pa izbranci Aleša Arnola spet veselili v 64. minuti, po podaji Fayeja je Pečar zavrtel mariborska nogometaša in malce z desne strani iz bližine poslal žogo v mrežo za 3:0. To je bolj ali manj vzelo voljo vijoličnim po resnem boju, Baboula pa bi kaj kmalu v 83. minuti zadel tudi za 4:0, a meril malce previsoko. Bravo se je tako s tekmo več od Maribora prebil na tretje mesto, ki prinaša zadnjo vstopnico za nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

V šampionskem Celju je počila petarda

V knežjem mestu je bilo slovesno. Nogometaši Celja so prvič nastopili na domači zelenici kot novopečeni prvaki. Pomerili so se s finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja Aluminijem, ki so na čelu z nekdanjim trofejnim vratarjem Celja Matjažem Rozmanom prvakom pripravili špalir.

Kidričani so novopečenim prvakom pripravili špalir. Foto: Jure Banfi

Kidričani so si že zagotovili obstanek. Tudi oni so lahko v nedeljski dvoboj vstopili brezskrbno in se skušali zoperstaviti najboljšemu klubu v Sloveniji. Niso bili pretirano uspešni, saj so jim razigrani Celjani v sončnem popoldnevu napolnili mrežo.

Na srečanju, ki se je vpisal v zgodovino slovenskega nogometa, saj je prvič prvoligaško tekmo v moški konkurenci sodila delivka pravice, ta čast je pripadla 39-letni Aleksandri Česen, je nadaljeval imeniten niz trener grofov. Portugalec Vitor Campelos je vodil Celjane osmič in jih popeljal še do osme zaporedne zmage.

Celjani so blesteli proti Aluminiju. Na seznam strelcev sta se vpisala tudi Svit Sešlar in Andrej Kotnik. Primorec je mrežo Kidričanov zatresel kar dvakrat. Foto: Jure Banfi

Celjani so hitro prišli do vodstva. Svit Sešlar je v 10. minuti na vrhu kazenskega prostora našel Andreja Kotnika, ta pa je nato mirno zaključil za 1:0. Domači nogometaši so še naprej brez težav nadzorovali potek, v 23. minuti najprej prek Kotnika zadeli prečko, nekaj sekund pozneje pa podvojili vodstvo. Po podaji Žana Karničnika z desne strani je svoj deseti gol v sezoni z glavo dosegel Nikita Josifov. V 39. minuti je bilo že 3:0, ko je po podaji Juanja Nieta zadel še Milot Avdyli z nizkim strelom z dobrih desetih metrov.

Portugalski strateg Vitor Campelos nadaljuje izjemen izkupiček. Celjane je vodil na osmi tekmi in se razveselil še osme zaporedne zmage! Foto: Jure Banfi

Na 4:0 je v 51. minuti povišal Sešlar s svojim osmim golom, potem ko je presenetil Matjaža Rozmana z več kot 20 metrov. Tri minute pozneje so bili domači blizu novemu zadetku, vendar je Rozman na golovi črti preprečil avtogol, Kidričani pa so zadeli v 56. minuti, toda ta ni obveljal zaradi prekrška v napadu.

Celjani so postavili končni rezultat v 69. minuti, ko je Kotnik pred vrati unovčil preigravanje in podajo Josifova. V Celju je odjeknila petarda, aktualni prvaki pa so s tem znova ušli drugouvrščenemu Kopru na velikih 13 točk prednosti.

Radomlje trikrat povedle, Primorje dvakrat izenačilo

Mlinarji so se hitro pobrali po bolečem pokalnem porazu, ko so med tednom na svojem stadionu v polfinalu pokala doma izgubili z 0:1 proti Brinju ter izpadli iz boja tako za lovoriko kot tudi Evropo. V 1. SNL so si že zagotovili obstanek, v prestolnici burje pa v atraktivnem srečanju, na katerem so kar trikrat povedli, osvojili vse tri točke. Radomlje je v Ajdovščini zmagalo s 3:2, Ajdovci pa so se po petem zaporednem porazu znašli v hudih težavah. Zasidrali so se na zadnjem devetem mestu. Če bo tako ostalo do konca, bodo možnost za obstanek v prvi ligi iskali proti drugoligaškemu podprvaku v dodatnih kvalifikacijah.

Radomlje so na uvodni nedeljski tekmi 32. kroga povedle proti Primorju z 1:0. Igwe Ikenna je zadel v polno že v 1. minuti. Foto: Aleš Fevžer

Zanimivo je, da so Radomlje ugnale Primorje kar petkrat v teh sezoni. Da bo to tekma, ki bi lahko šla v prid gostom, je nakazala že prva minuta. Radomeljska ekipa, ki bo do konca leta pogrešala poškodovanega Žana Žalerja, je kaznovala prvo napako gostiteljev. Nigerijec Divine Ikenna je po levi strani prišel v kazenski prostor in zadel za 1:0 že po dobrih 40 sekundah. Rezultat se do konca prvega polčasa ni spreminjal, nato pa je nadaljevanje postreglo s spektaklom.

Haris Kadrić je dvakrat izenačil, a tudi to ni Primorju pomagalo vsaj do točke. Foto: Aleš Fevžer

Haris Kadrić je v 47. minuti izenačil na 1:1, a je Radomlje v 63. minuti znova povedlo. Mlinarji so dobili najstrožjo kazen. Gašper Petek je jezno za roko povlekel tekmeca in ga spravil na tla v lastnem kazenskem prostoru, potem ko žoge ni bilo niti blizu. Z bele pike je nato v 65. minuti streljal Stanislav Krapuhin, slabo izvedel enajstmetrovko, a je žoga Patriku Mohoroviću pod telesom spolzela čez črto za novo radomeljsko vodstvo.

Mlinarji so še petič v tej sezoni premagali Primorje. Foto: Aleš Fevžer

V 78. so sodniki po pregledu dosodili še enajstmetrovko za Primorje po domnevni Krapuhinovi igri z roko, dvakratni strelec Kadrić pa jo je unovčil za 2:2. Rus Krapuhin je nato v 82. minuti zadel prečko s strelom z glavo, v 87. minuti pa je novo napako ajdovske obrambe kaznoval Luka Kušić, ki je sam stekel proti golu in zadel za 3:2. Dvoboja pa s tem še ni bilo konec. Kadrića je v 94. minuti od tretjega zadetka na tekmi delilo le nekaj centimetrov. Zadel še prečko, a je ostalo pri zmagi gostov (2:3).

Koprčani zadali boleč poraz Olimpiji

Po prvem polčasu dvoboja na Bonifiki so lahko bili bistveno bolj zadovoljni v taboru Kopra. Kanarčki, ki v tej sezoni še niso izgubili proti zmajem, so odšli na počitek s prednostjo dveh zadetkov (2:0). V polno sta zadela Leo Rimac in Josip Iličić, oba pa sta se podpisala pod svoj deveti zadetek v tej prvoligaški sezoni, Iličić pa se lahko pohvali tudi s kar osmimi asistencami.

Leo Rimac je v 3. minuti povedel Koper v vodstvo z 1:0. S tem je napovedal dinamičen dvoboj, na katerem je končna odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška. Foto: Aleš Fevžer

Rimac je v akciji za prvi zadetek v 3. minuti odvzel žogo Jurgenu Celhaki in Janu Gorencu, stekel proti Matevžu Vidovšku in ga ugnal za vodstvo. V 40. minuti je Isaac Matondo najprej s preigravanjem Gorenca prišel do strela iz bližine, Vidovšek je žogo odbil, a le do Matondoja, ki jo je poslal pred gol, tam pa jo je v mrežo pospravil 38-letni Josip Iličić.

Čeprav je bilo razmerje strelov na gol v prvem polčasu v prid Olimpiji (7:5), pa so Koprčani usmerili več strelov v okvir vrat (4:1). Ljubljančani so se znašli v težavah, saj potrebujejo točke v boju za evropsko vozovnico.

Navijači Olimpije so na dvoboju v Kopru proslavili 20-letnico bratstva s poljskimi navijaškimi soborci. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju je vendarle pokukal žarek upanja za zmaje. Prek imenitnega evrogola Dimitarja Mitrovskega, ki je mojstrsko izvedel prosti strel in žogo z več kot 25 metrov poslal v zgornji kot koprskih vrat, ter Marka Bresta, ki je po strelu Kelvina Oforija spremenil smer žogi in le pet minut pred koncem rednega dela srečanja "hokejsko" zatresel mrežo kanarčkov, se je Olimpija povsem vrnila v igro. Izenačila je na 2:2 in kronala boljšo igro v drugem polčasu.

Zeleno-beli so želeli vse skupaj kronati s popolnim preobratom, iskali pot še do tretjega gola, nato pa ostali brez vsega. Koper je v četrti minuti sodniškega dodatka zahteval še enajstmetrovko, a se sodniki zanjo po tveganem posredovanju Bresta niso odločili zanjo.

Na koncu dvoboju se je lahko pomembnih točk v boju za Evropo razveselil Zoran Zeljković, Federino Bessone pa je ostal praznih rok. Foto: Aleš Fevžer

Globoko v sodnikovem podaljšku pa je glavni sodnik Slavko Vinčić le pokazal na belo točko. Najstnik Inas Kukavica, ki je nastopil prvič na tekmi 1. SNL v dresu Olimpije, je v kazenskem prostoru naredil prekršek nad Franom Tomekom. Senegalec Bassirou N'Diaye je premagal Matevža Vidovška in poskrbel za dragoceno zmago Kopra (3:2), ki se mu vse bolj nasmiha nastop v Evropi.

Senegalec Bassirou N'Diaye je v izdihljajih srečanja postavil končni rezultat 3:2. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so se znašli v dodatnih težavah, saj se oddaljujejo od mest, ki še vodijo v evropska tekmovanja. Ekipa Federica Bessoneja se resno spogleduje z dolgim poletjem brez evropskih tekem, kar bi bil za klub iz prestolnice kljub vsem turbulencam v zadnjem letu velikanski, nedopusten udarec. Olimpija lahko leto dni po osvojitvi državnega naslova ostane brez vsega.

