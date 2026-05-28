Na vrhu Vršiča v prihajajoči sezoni ne bo mogoče parkirati

S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in direkciji za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču v prihajajoči sezoni deloval po prilagojenem protokolu.

Prehod skozi sistem zapornic na območje vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov, so navedli. S tem bosta po njihovih besedah omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore.

Parkiranje na vrhu prelaza letos še ne bo omogočeno

A parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena.

"Do zamika pri izvedbi del je prišlo zaradi dveh ključnih dejavnikov, in sicer se je dolga zimska sezona praktično neposredno prevesila v poletno obdobje, kar je izvajalcu onemogočilo zaključek gradnje parkirnih ureditev v predvidenem terminu, nadaljevanje gradbenih del na terenu pa močno ovira in omejuje vseskozi prisotno nedovoljeno parkiranje vozil na območju prelaza, kar povzroča dodatne zamude pri izvedbi," so utemeljili pristojni.

Skladno s tem bo na območju zapornic, kjer se cesta razširi na dva pasova, desni pas, ki je sicer namenjen parkiranju na prelazu, letos trajno zaprt.

Od začetka junija do konca septembra brezplačen avtobus Kranjska Gora-Vršič-Bovec

Z namenom razbremenitve gorskega prelaza bo v poletni sezoni, od 1. junija do 31. avgusta, organizirana brezplačna avtobusna linija, ki bo povezovala obe strani prelaza. Avtobusi bodo vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, Kranjske Gore in Bovca.

Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se, da se vozila pusti v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena večja prometna varnost, hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.

Avtobus bo glede na objavljeni vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot dve uri, pri čemer bo vožnja s kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 4.30 do okoli 21.30.

Največ odhodov, po 16, bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delavnikih v septembru bo z vsake strani po osem odhodov.

Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, izvir Soče in dolina Trente. Tri postajališča - Soča, Kršovec in Ruski križ - so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti.

"Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste," so v današnjem sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa.

Za lokalne prebivalce in druge obiskovalce gora

Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila.

Po navedbah državnega upravljavca javnega potniškega prometa uvedba linije prinaša več pomembnih izboljšav, in sicer manj avtomobilskega prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet zaradi novega režima zapornic, trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij, boljšo turistično izkušnjo, ker da ne bo skrbi zaradi iskanja parkirišč in boljše povezovanje turističnih destinacij.