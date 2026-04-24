Petek, 24. 4. 2026, 16.00
45 minut
Poškodba kolena
Radomlje dlje časa brez Žana Žalerja
Kalcer Radomlje je za dlje časa ostal brez Žana Žalerja. Triindvajsetletni branilec se je namreč poškodoval na sredini polfinalni tekmi slovenskega pokala proti Brinju (0:1).
"Na polfinalni tekmi pokala Slovenije je hujšo poškodbo kolena staknil Žan Žaler, zaradi katere bo predvidoma odsoten do konca koledarskega leta," so sporočili iz Radomelj.
Slednje v domači ligi v nedeljo čaka gostovanje pri Primorju, do konca sezone v prvi ligi pa še domača tekma z Mariborom, gostovanji pri Bravu in Olimpiji ter domač obračun z Muro. Mlinarji so si že zagotovili obstanek v ligi, trenutno so na šestem mestu.