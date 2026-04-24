Kalcer Radomlje je za dlje časa ostal brez Žana Žalerja. Triindvajsetletni branilec se je namreč poškodoval na sredini polfinalni tekmi slovenskega pokala proti Brinju (0:1).

"Na polfinalni tekmi pokala Slovenije je hujšo poškodbo kolena staknil Žan Žaler, zaradi katere bo predvidoma odsoten do konca koledarskega leta," so sporočili iz Radomelj.

Slednje v domači ligi v nedeljo čaka gostovanje pri Primorju, do konca sezone v prvi ligi pa še domača tekma z Mariborom, gostovanji pri Bravu in Olimpiji ter domač obračun z Muro. Mlinarji so si že zagotovili obstanek v ligi, trenutno so na šestem mestu.