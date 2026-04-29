Na prvomajski oddih brez skrbi: uredite si tudi zdravstveno zavarovanje

Če nameravate prvomajske praznike preživeti v tujini, je ena ključnih stvari urejeno zdravstveno zavarovanje. Osnova za potovanja po Evropi je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S tem se lahko izognete neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Evropska kartica je brezplačni dokument, s katerim zavarovana oseba v tujini dokazuje pravico do zdravstvenih storitev. Namenjena je začasnemu bivanju v tujini, naj bo to dopust, službena pot ali študij, in omogoča dostop do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot za domače prebivalce države, v kateri ste.

Kje velja?

Kartico lahko uporabljate v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, v Švici in Združenem kraljestvu, pa tudi v nekaterih državah s posebnimi sporazumi, na primer v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini.

Kaj krije?

Kartica krije nujno in potrebno zdravstveno oskrbo, torej zdravljenje, ki ga ni mogoče odložiti do vrnitve domov. Obseg storitev določi zdravnik v državi, kjer se zdravite, glede na vaše zdravstveno stanje in trajanje bivanja.

Pomembno pa je vedeti, da kartica ne krije vseh stroškov, na primer prevoza domov ali zasebnih storitev, zato se mnogi odločajo tudi za dodatno turistično zavarovanje.

Kartica je brezplačna in jo je mogoče preprosto naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom.

Certifikat enakovreden kartici

Začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico je certifikat, ki si ga preprosto natisnete, če kartice do odhoda še niste prejeli. Velja največ 90 dni in z njim lahko zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate na enak način kot z evropsko kartico. Pomembno je vedeti, da izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Veljavnost kartice za odrasle eno leto, za otroke pet let

Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti. Datum veljavnosti boste našli v desnem spodnjem kotu na sprednji strani kartice.

Kakšne pravice imate v tujini?

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev pa sta odvisna od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.

1. V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici in Združenem kraljestvu imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve z evropsko kartico.

Države članice Evropske unije (EU): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska. Predpisi Evropske unije veljajo tudi za Združeno kraljestvo, francoska ozemlja Gvadelup, Martinik, Reunion, Francosko Gvajano, Sveti Bartolomej, Sveti Martin in Mayotte ter portugalski ozemlji Azori in Madeira. Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo, Španija – predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Majorko in Kanarske otoke.

Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Liechtenstein, Norveška (izvzeti so Spitzbergi in Medvedji otok) in Švica.

2. V državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zdravstvene storitve v teh državah zavarovane osebe uveljavljajo z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom, v Avstraliji je treba k evropski kartici priložiti tudi potni list. V nekaterih državah se mora zavarovana oseba pred uveljavljanjem zdravstvenih storitev zglasiti pri uradu zdravstvene zavarovalnice v kraju začasnega bivanja.

Države, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju, so Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Republika Srbija.

3. V preostalih državah (npr. Egipt, Izrael, Japonska, Kitajska, Mehika, Tajska, Tunizija, Turčija, ZAE, ZDA) imajo zavarovane osebe pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči. V teh državah evropska kartica ne velja, zato svetujejo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomenita vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Povračilo stroškov

Če je zavarovana oseba med začasnim bivanjem v tujini sama plačala stroške zdravstvenih storitev, lahko na ZZZS uveljavlja povračilo teh stroškov.

ZZZS je za ta namen pripravil posebno aplikacijo za pripravo in oddajo elektronskih vlog, za katere zavarovana oseba ne potrebuje digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje.