Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
13.29

6 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Elizabeta Crnković Larisa Žagar Slemenšek Tyra Barada Žiga Zagoranski tekvondo

Nedelja, 19. 4. 2026, 13.29

6 minut

Evropsko prvenstvo AETF v Mariboru (tekvondo)

Slovenski tekvondoisti s petimi evropskimi naslovi v Mariboru

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Taekwondo, EP ITF Maribor | Foto Jure Banfi

Slovenska reprezentanca v tekvondoju pod okriljem Mednarodne zveze ITF je na evropskem prvenstvu AETF v Mariboru osvojila devet zlatih kolajn, od tega pet v članski konkurenci, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Dogodek v Mariboru, ki se je odvijal med 13. in 18. aprilom, je v štajersko prestolnico pripeljal 1453 udeležencev, od tega 966 tekmovalcev, 227 trenerjev, 51 sodnikov ter 209 uradnih oseb in spremljevalcev.

Za Slovenijo je bilo prvenstvo izjemnega pomena, saj je poleg vrhunske organizacije prineslo tudi izjemne športne uspehe, so zapisali organizatorji.

Slovenski tekmovalci so osvojili kar devet naslovov evropskih prvakov, od tega pet v članski konkurenci. Pod ta uspeh so se podpisali Žiga Zagoranski (57 - 63 kg), Tyra Barada (do 50 kg), Larisa Žagar Slemenšek (60 - 65 kg), Elizabeta Crnković (65 - 70 kg) ter ženske v ekipni konkurenci. Še štiri zlate kolajne je Slovenija osvojila v mlajših kategorijah.

"Organizacija prvenstva v Mariboru predstavlja pomemben mejnik za slovenski šport. Poleg športnih uspehov je dogodek pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, razvoju tekvondoja ter krepitvi športnega turizma, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Elizabeta Crnković Larisa Žagar Slemenšek Tyra Barada Žiga Zagoranski tekvondo
