Še zadnjič so sinoči v ljubljanskih Stožicah na oder stopili člani legendarne jugoslovanske skupine Bijelo Dugme, ki zaključujejo svojo, kot pravijo, zadnjo koncertno turnejo Doživjeti stotu, hkrati pa praznujejo tudi 50-letnico delovanja. "Upam, da vam bo ta noč ostala v tako lepem spominu, kot bo nam. Bilo nam je lepo. Ljubljana, hvala za to prečudovito noč," se je slovenskemu občinstvu zahvalil Goran Bregović, ki je skupaj s preostalimi člani skupine poskrbel, da je vsa dvorana v en glas pela njihove uspešnice. Med koncertom so omenili tudi Bojana Križaja in njemu v čast zapeli pesem Hajdemo u planine. Utrinke si oglejte v zgornjem posnetku.

Skoraj dvoinpolurni koncert so Bijelo Dugme otvorili z dvema udarnima hitoma Padaju zvijezde in Svi marš na ples. Na oder največje koncertne dvorane pri nas so sprva stopili bobnar Điđi Jankelić, bas kitarist Zoran Redžić, klaviaturist Ogi Radivojević, kitarist Goran Bregović in vokalist Mladen Vojičić - Tifa. Po pesmih Aiaio radi radio, Lažeš zlato lažeš dušo, Za Esmu in Zašto me ne podnosi tvoj tata so Stožice znova dvignili z njihovo uspešnico Lipe cvatu.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Uživale tako starejše kot mlajše generacije

V nadaljevanju sta se vokalista zamenjala in občinstvo je lahko uživalo v glasu Alena Islamovića, ki je svoj tokratni nastop v Ljubljani začel s pesmijo Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo. "Ljubljana, dober večer vsem," je pevec, ki mu pri 68 letih ne manjka energije in vidne ljubezni do nastopanja, nagovoril slovensko občinstvo. Sledilo je več pesmi, ki so jih zbrani peli v en glas – Zar ne vidiš da pravim budalu od sebe, Ćiribiribela, Šta ima novo in Loše vino.

Skupina Bijelo Dugme je aktivno delovala v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja ter v tem času nanizala vrsto uspešnic, s katerimi so zaznamovali prostor nekdanje Jugoslavije. Njihove pesmi so se zapisale v kolektivni spomin ljudi in ostajajo del glasbene dediščine nekdanje skupne države. Koncert so pred Ljubljano izvedli tudi v Sarajevu, Zagrebu, Splitu, Münchnu, Parizu, Pragi, Skopju in na Dunaju ter povsod navdušili s svojo energijo.

Ko so izvedli pesmi Ne spavaj mala moja muzika dok svira in Napile se ulice, je dvorana Stožice znova ponorela. Med občinstvom je bilo opaziti tako starejše, ki so z obiskom koncerta obujali spomine na svojo mladost in življenje v Jugoslaviji, kot tudi mlajše ljubitelje njihove glasbe in brezčasnih hitov. Sledila je še pesem Doživjeti stotu, po kateri so poimenovali tokratno koncertno turnejo, ki je tudi njihova zadnja. Bregović, pod vodstvom katerega je skupina doživela svojo največjo slavo, je pred kratkim za Siol.net povedal, da se "po tej turneji umikamo tiho in brez velikega pompa". "Morda bo kdo nadaljeval glasbeno ustvarjanje, a prihodnost je težko napovedati," nam je zaupal.

Hajdemo u planine posvetili "velikemu Slovencu"

Po slabih dveh urah so člani skupine oder zapustili, a občinstvo jih je hitro priklicalo nazaj. Vrnili so se v razširjeni zasedbi s pihalno, trobilno in godalno sekcijo ter več spremljevalnimi pevci, pred zbrane pa sta stopila oba njihova vokalista in skupaj odpela pesem Sanjao sam noćas da te nemam.

Medtem ko skozi celoten koncert občinstva niso pretirano nagovarjali, več časa so posvetili svojih glasbenim hitom, ki jih ni malo, je v zadnjem delu Bregović spregovoril nekaj več besed. Omenil je našega smučarja Bojana Križaja. "Zdaj bomo zaigrali eno pesem, ki bi jo želeli posvetiti velikemu Slovencu. To je Bojan Križaj, ki je danes tukaj z nami. Ko sem pisal to pesem, me je Bojan učil smučati z istimi smučmi, s katerimi je osvojil prvenstvo. S tistimi smučmi sem srečno smučal še dolgo let," se je spomnil Bregović in naznanil pesem Hajdemo u planine.

Poglejte:

"Ključna je ljubezen do tega, kar počneš. Ko se včasih ozrem nazaj, ugotovim, da je za nami veliko let, pesmi in koncertov, ki so pustili močan pečat. Imel sem srečo, da sem lahko bil del tega. Seveda pa smo pri svojem delu morali biti resni in trdo garati," je nedavno za Siol.net še povedal Bregović.

Z zagotovo rečeno eno njihovih največjih uspešnic, ki jo je poznal vsak prisotni v dvorani, to je Djurdjevdan je, a ja nisam s onom koju volim, so se počasi prebili do zaključka nostalgičnega večera. Po predstavitvi članov skupine, ki so zabavali občinstvo, so vsi skupaj stopili na začetek odra in zapeli pesem Ima neka tajna veza. Večurni koncert so zaključili z uspešnico Ružica si bila, sada više nisi, ki jo je celotna dvorana znova prepevala v en glas. "Upam, da vam bo ta noč ostala v tako lepem spominu, kot bo nam. Bilo nam je lepo. Ljubljana, hvala za to prečudovito noč," so bile besede, s katerimi so se poslovili od slovenskega občinstva in sklenili koncert svoje zadnje glasbene turneje, na kateri so pokazali, da njihova glasba še vedno živi.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite tudi: