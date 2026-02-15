Ena najprepoznavnejših pevk slovenske glasbe in ključnih interpretk zlatega obdobja slovenske popevke, Elda Viler, je v soboto v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) nastopila na svojem poslovilnem koncertu. Ob spremljavi velikega revijskega orkestra pod vodstvom Patrika Grebla in gostov so zazvenele njene večne skladbe, kot sta Nora misel in Zlati prah imaš v očeh.

Ob legendi slovenske popevke in spremljavi Revijskega orkestra RTV Slovenija so nastopili tudi njena hči Ana Dežman, ki je bila na prelomu tisočletja spodbuda, da se je Viler vrnila k nastopanju, pa tudi ansambel Modrijani, Alenka Godec, Nuša Derenda, pevci zasedbe Pepel in kri, Saša Lešnjek, Šavrini in anka Šavrinke ter Irena Vidic.

Viler se je počutila "nebeško, sanjsko, kot v sedmih nebesih"

Navzoče v CD so ganile velike uspešnice, med katerimi sta Lastovka in Ti si moja ljubezen, ter druge melodije, ki so zaznamovale glasbeno zgodovino. Viler je dejala, da se je med nastopanjem počutila "nebeško, sanjsko, kot v sedmih nebesih". Derenda jo je označila za unikat, ki poje z dušo in telesom, po besedah hčerke pa je pravi praznik in velika sreča, da lahko nastopata skupaj.

Viler je dejala, da se je med nastopanjem počutila "nebeško, sanjsko, kot v sedmih nebesih". Foto: STA

Pred koncertom je glasbenica v izjavi za STA napovedala, da bo večer "spominjal na našo dediščino slovenske popevke, ki se zelo malo vrti in sliši". Kot je povedala, so včasih v njenem rodnem kraju, v vasi Koštabona, po radiu bolj kot slovensko poslušali hrvaško glasbo, kasneje pa je "italijanske lepe stvari prinesla v Ljubljano". Vsaka od njenih pesmi ji je ljuba.

Vedno ji je bilo pomembno, da je imela dobre tekste

Spomnila je še na sodelovanje z velikimi glasbenimi imeni, kot sta Edvin Fliser in v začetku tega meseca umrli Miroslav Košuta, ki ji je napisal pesem Otoki. Ob številnih pobudah za snemanje plošč ji je bilo vedno najbolj pomembno, da je imela "dobre tekste, ki so povedali zgodbo, in da sem bila jaz 'nahranjena' s to lepo glasbo".

Leta 2024 je v soavtorstvu z Ivom Gajičem objavila avtobiografsko pripoved, knjigo z naslovom Elda: notranji naboj.

Pirc Musar je Eldi Viler podelila državno odlikovanje red za zasluge

Predsednica države Nataša Pirc Musar ji je ob 60-letnici glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi v četrtek namenila državno odlikovanje red za zasluge. Kot je Pirc Musar poudarila na slovesnosti, je Viler ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je Eldi Viler ob 60-letnici glasbenega delovanja v četrtek namenila državno odlikovanje red za zasluge. Foto: STA O tem priznanju si Viler misli vse najboljše. "To je priznanje, ki me je poneslo v nebo in tudi s seboj ga bom odnesla," je še dejala za STA. Kot je poudarila, je tako priznanje vredno veliko več od denarne nagrade, pa tudi če ljudje pravijo, da je denar sveta vladar. Nobena denarna nagrada je ne bi osrečila, tega državnega odlikovanja pa se bo zavedala do konca svojega življenja, saj ji predstavlja več veljave, je pojasnila sogovornica.