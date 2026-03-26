Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. L.

Četrtek,
26. 3. 2026,
11.01

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Planica ne bo le šport: Peter Prevc tudi o poslovnih priložnostih

Peter Prevc | Peter Prevc je predsednik Organizacijskega komiteja Planica 2026. | Foto Ana Kovač

Peter Prevc je predsednik Organizacijskega komiteja Planica 2026.

Foto: Ana Kovač

Planica jutri ne bo le prizorišče vrhunskih smučarskih skokov, temveč tudi poslovnih idej. Ob boku moške posamične tekme in ženskega treninga bo v Planici potekal še poslovni dogodek Alpska disciplina – Dodana vrednost z globalnim dosegom. Različni sogovorniki, tudi nekdanji skakalni šampion Peter Prevc, bodo govorili o tem, kako se iz lokalnih športnih dosežkov ustvarjajo poslovne priložnosti na globalnih trgih.

Na uvodni razpravi bosta Peter Prevc, predsednik Organizacijskega odbora Planica, in Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije, spregovorila o tem, kako je šport lahko platforma za turizem, razvoj industrij in širše prepoznavne zgodbe, ki potujejo prek Alp.

Planica svetovni rekord Domen Prevc
Sportal Nov rekord? "Morda se da poleteti pol metra dlje, ampak me že zelo skrbi za noge tekmovalca."

Prevc bo pojasnil, kaj se skriva v ozadju organizacije planiškega spektakla, Steiner pa bo govoril o tem, kaj lahko zimski športi naredijo za Slovenijo. Ko slovenski športniki nastopajo na velikih tekmovanjih, to ni le šport. Vprašanje pa je, ali znamo ta potencial dovolj izkoristiti.

Peter Prevc | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

S proge na globalne trge

Poudarek konference bo tudi na tem, kako lahko iz športnih izkušenj nastajajo inovativni poslovni modeli in kako je iz športa mogoče razviti posel. Predstavniki podjetij Boštjan Paradiž (Vabo in Združenje slovenskih žičničarjev), Sara Stepanjan (TOPER), Jani Goltes (Goltes) in Nino Žičkar (MINT SPORTS) bodo na svojih primerih prikazali, kako alpske izkušnje preoblikujejo produkte in storitve za globalne trge.

Sogovorniki bodo predstavili procese razvoja izdelkov, kot so testiranje opreme v realnih pogojih, grajenje blagovne znamke, sodelovanje z vrhunskimi športniki ter preboj na tuje trge.

Inovacije iz športnih izkušenj

Konferenco bo zaključila razprava o inovacijah na trgu. Petra Štefanič Anderluh iz Novartisa in Peter Wostner iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bosta predstavila, kako se lahko športne izkušnje prenašajo v panoge z visoko dodano vrednostjo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
