Planica jutri ne bo le prizorišče vrhunskih smučarskih skokov, temveč tudi poslovnih idej. Ob boku moške posamične tekme in ženskega treninga bo v Planici potekal še poslovni dogodek Alpska disciplina – Dodana vrednost z globalnim dosegom. Različni sogovorniki, tudi nekdanji skakalni šampion Peter Prevc, bodo govorili o tem, kako se iz lokalnih športnih dosežkov ustvarjajo poslovne priložnosti na globalnih trgih.

Na uvodni razpravi bosta Peter Prevc, predsednik Organizacijskega odbora Planica, in Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije, spregovorila o tem, kako je šport lahko platforma za turizem, razvoj industrij in širše prepoznavne zgodbe, ki potujejo prek Alp.

Prevc bo pojasnil, kaj se skriva v ozadju organizacije planiškega spektakla, Steiner pa bo govoril o tem, kaj lahko zimski športi naredijo za Slovenijo. Ko slovenski športniki nastopajo na velikih tekmovanjih, to ni le šport. Vprašanje pa je, ali znamo ta potencial dovolj izkoristiti.

S proge na globalne trge

Poudarek konference bo tudi na tem, kako lahko iz športnih izkušenj nastajajo inovativni poslovni modeli in kako je iz športa mogoče razviti posel. Predstavniki podjetij Boštjan Paradiž (Vabo in Združenje slovenskih žičničarjev), Sara Stepanjan (TOPER), Jani Goltes (Goltes) in Nino Žičkar (MINT SPORTS) bodo na svojih primerih prikazali, kako alpske izkušnje preoblikujejo produkte in storitve za globalne trge.

Sogovorniki bodo predstavili procese razvoja izdelkov, kot so testiranje opreme v realnih pogojih, grajenje blagovne znamke, sodelovanje z vrhunskimi športniki ter preboj na tuje trge.

Boštjan Paradiž je tudi predsednik Združenja slovenskih žičničarjev. Foto: Ana Kovač

Inovacije iz športnih izkušenj

Konferenco bo zaključila razprava o inovacijah na trgu. Petra Štefanič Anderluh iz Novartisa in Peter Wostner iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bosta predstavila, kako se lahko športne izkušnje prenašajo v panoge z visoko dodano vrednostjo.

Generalna direktorica Novartisa, Petra Štefanič Anderluh