Klinika Medicofit je predstavlja rešitev za tiste, ki se soočajo s poškodbami in iščejo pot do popolnega okrevanja. Že od ustanovitve Klinika Medicofit s svojo strastjo do rehabilitacije poškodb spreminja življenja svojih pacientov in si prizadeva dvigniti kakovost rehabilitacije poškodb v Sloveniji na povsem novo raven.

Njihova osredotočenost na celostno in individualizirano zdravljenje pomeni, da vsakega pacienta obravnavajo z največjo pozornostjo, upoštevajoč njegove specifične potrebe in cilje.

Kar Medicofit resnično loči od drugih, je globoko prepričanje, da je človeški stik neprecenljiv. Ekipa strokovnjakov , ki jo vodi Nejc Šimenko, nekdanji vrhunski športnik in mlad podjetnik, se zaveda, da vsako telo pripoveduje svojo zgodbo. Zato v kliniki poudarjajo popolnoma individualizirane terapevtske protokole.

Vsak pacient je deležen diagnostične terapije, ki omogoča oblikovanje načrta zdravljenja, prilagojenega njegovim posebnim okoliščinam – od akutne faze poškodbe do povrnitve vrhunske telesne pripravljenosti​.

Klinika Medicofit je veliko več kot le zdravstvena ustanova – je kraj, kjer se sanje o okrevanju in vračanju k aktivnemu življenju ponovno uresničujejo. Naročite se na rehabilitacijo po poškodbi v kliniko Medicofit.

Foto: Medicofit

Potek zdravljenja in individualizacija pristopov

Eden glavnih stebrov uspeha klinike Medicofit je popolna individualizacija terapevtskih pristopov. To pomeni, da niti dva pacienta nista deležna enakega programa rehabilitacije, saj vsaka poškodba zahteva svoj specifičen način zdravljenja.

Diagnostična terapija, ki jo opravijo pred vsakim začetkom rehabilitacije, omogoča natančno oceno stanja pacienta in oblikovanje prilagojenega načrta rehabilitacije.

V kliniki se zavedajo, da je rehabilitacija dolgotrajen proces, ki zahteva ne le fizično, temveč tudi psihološko podporo. Zdravljenje se ne osredotoča zgolj na lajšanje simptomov in bolečin, temveč tudi na celostno izboljšanje gibalne funkcionalnosti in odpornosti mišično-skeletnega sistema.

Medicofit stremi k temu, da vsakemu pacientu omogoči povrnitev samozavesti in občutka varnosti v lastnem telesu, kar je ključno za uspešno okrevanje.

Foto: Medicofit

Fizioterapija prihodnosti: inovacije in sodobne tehnologije

V času, ko svet pospešeno napreduje v smeri digitalne in tehnološke revolucije, se Medicofit ne ustavlja pri tradicionalnih metodah zdravljenja. Klinika se je uveljavila kot pionir na področju uporabe sodobnih tehnologij in inovativnih pristopov v fizioterapiji . Njihova filozofija temelji na združevanju sodobnih medicinskih praks z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, kar pacientom omogoča hitrejše in učinkovitejše okrevanje.

Poleg klasičnih metod rehabilitacije, kot sta manualna terapija in ultrazvok, se v Medicofitu poslužujejo tudi naprednih diagnostičnih orodij in metod . Njihova specializirana ekipa vključuje fizioterapevte, kineziologe in zdravnike, ki skupaj delujejo kot integriran tim, kar omogoča celovitejšo obravnavo pacienta.

Uporabljajo tehnike, kot so na primer Hitop terapija, terapija z udarnimi valovi ESWT in PERISO diamagnetoterapija, ki je v Sloveniji dostopna le v Kliniki Medicofit!

Sodelovanje številnih strokovnjakov

Medicofit svojo moč gradi na interdisciplinarnem sodelovanju. Njihov tim vključuje strokovnjake z različnih področij, ki delujejo usklajeno in si prizadevajo za najboljši mogoč izid za vsakega pacienta.

Nejc Šimenko, ustanovitelj in izvršni direktor klinike, je eden izmed ključnih akterjev te zgodbe. Njegova osebna izkušnja z vrhunskim športom in obvladovanjem poškodb mu daje edinstven vpogled v svet rehabilitacije, kar mu omogoča, da natančno razume potrebe in cilje svojih pacientov. Nejc je poznan kot strokovnjak za biomehaniko gibanja ortopedskih bolnikov in hkrati kot podjetnik z izjemno naprednim razumevanjem razvoja zagonskih podjetij.

Nejc Šimenko Foto: Medicofit

Skupaj z Jako Plantanom, ki skrbi za operativni in kadrovski organizacijski razvoj klinike, je Nejc ustvaril okolje, v katerem se vsak pacient počuti v središču pozornosti. Jaka uživa visoko zaupanje strokovnjakov in strokovnih sodelavcev klinike pri opravljanju funkcije operativnega direktorja klinike Medicofit.

Ekipo fizioterapevtov vodi dipl. fiziot. Marko Stojanovič, ki je poznan kot izjemen fizioterapevt v svetu športa in rehabilitacije degenerativnih ortopedskih obolenj. Marko je uspešno obravnaval več kot pet tisoč pacientov do svojega 27. leta starosti, v fizioterapiji pa velja za uveljavljeno in poznano ime.

Marko Stojanovič Foto: Medicofit

Ekipa klinike je popolnoma predana svojemu delu in se nenehno izobražuje ter spremlja najnovejše trende na področju fizioterapije in rehabilitacije, kar jim omogoča, da ostajajo na vrhu svojega področja v Sloveniji.

Foto: Medicofit

Pacienti v ospredju: pot od bolečine do popolnega okrevanja

Klinika Medicofit s svojo osredotočenostjo na pacienta ponuja več kot zgolj zdravstveno storitev – bolniki tukaj postanejo del njihove zgodbe. Ko pacienti prestopijo prag klinike, se znajdejo v okolju, kjer so razumljeni in podprti in kjer jim strokovnjaki zaupajo, da bodo skupaj dosegli želene rezultate. Ena izmed največjih prednosti klinike je prav njihova usmerjenost k pacientu kot celoviti osebi, ne le kot nosilcu simptomov.

Eden izmed ključnih korakov pri zdravljenju je temeljita diagnostika, ki jo spremlja tesno sodelovanje med fizioterapevtom in pacientom. Natančna diagnostika omogoča izdelavo prilagojenih programov vadbe z nenehnim spremljanjem napredka pacienta.

Tovrsten aktiven pristop k rehabilitaciji postavlja v ospredje pacienta kot partnerja v procesu zdravljenja, kar močno povečuje učinkovitost terapije.

Foto: Medicofit

Izkušnje pacientov: zgodbe o uspehu

Foto: Medicofit Izkušnje pacientov, ki so se zdravili v kliniki Medicofit, govorijo same zase. Številni poročajo, kako jim je klinika pomagala vrniti polno funkcionalnost in omogočila, da spet uživajo v življenju brez bolečin. Te zgodbe so dokaz, da je Medicofit več kot le ustanova – je kraj, kjer se prepletajo strokovnost, človečnost in inovativnost.

Eden od pacientov opisuje svoje izkušnje z besedami: "Po poškodbi kolena sem mislil, da ne bom nikoli več mogel normalno hoditi, kar so mi zatrjevali različni zdravniki. A ekipa v Medicofitu mi je pokazala, da je mogoče več, kot sem si kadarkoli predstavljal. Niso mi le pomagali pri okrevanju, tudi naučili so me, kako se lahko izognem prihodnjim poškodbam s pravilno telesno vadbo."

Takšne izkušnje potrjujejo, da je Medicofit kraj, kjer se vsako okrevanje obravnava s srcem in strokovnostjo.

Rehabilitacija in preventiva: ključ do trajnega zdravja

Poleg zdravljenja poškodb se Medicofit osredotoča tudi na preventivo. Njihov cilj ni zgolj odpravljanje trenutnih težav, temveč tudi preprečevanje prihodnjih poškodb. To dosegajo z individualno prilagojenimi vadbenimi programi , ki jih pacienti lahko izvajajo tudi po končani rehabilitaciji.

Preprečevanje poškodb je ključnega pomena za športnike, vendar je enako pomembno tudi za ljudi, ki so podvrženi stresu in obremenitvam zaradi vsakodnevnih dejavnosti.

Medicofit ponuja poleg zdravljenja poškodb program specializirane, individualne preventivne telesne vadbe, ki je namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zmanjšanju tveganja za poškodbe, s čimer pomagajo pacientom doseči trajno zdravje.