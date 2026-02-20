Pet mrtvih pri Tepanjah: obtoženi Ukrajinec priznal krivdo

Ukrajinec Dmitro Dobnjuk, ki je 30. julija lani na avtocesti pri Tepanjah povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet ljudi, je danes na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču priznal očitano kaznivo dejanje. Tožilka Ksenja Cizl mu očita, da je nesrečo povzročil iz malomarnosti, ter zahteva 52 mesecev zaporne kazni in stransko kazen.

Po navedbah tožilke je 43-letni obdolženi poleti s kombiniranim vozilom vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam in na avtocesti trčil v kolono stoječih vozil. V nesreči je pet sopotnic umrlo na kraju dogodka, ena oseba pa je dobila posebno hude poškodbe.

Med vožnjo spremljal spletne vsebine

Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine, zato ni pravočasno zaznal zastoja. Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.

Tožilka je ob upoštevanju teže dejanja in dejstva, da obdolženi do zdaj ni bil kaznovan, predlagala kazen štirih let in štirih mesecev zapora ter prepoved vožnje motornih vozil kategorije B za eno leto in tri mesece.

Ukrajinec Dmitro Dobnjuk je krivdo priznal. Foto: STA

Zagovornik obdolženega Ivo Grlica je po naroku dejal, da je njegova stranka v celoti prevzela odgovornost za nesrečo. Po njegovih besedah gre za izjemno tragičen dogodek, priznanje pa naj bi prispevalo k hitrejšemu končanju postopka in vsaj delnemu razbremenjevanju svojcev žrtev. Podrobnosti zaradi nadaljnjega poteka sojenja ni hotel komentirati.

Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov, med drugim zaslišanje obdolženega in izdelavo izvedenskega mnenja psihiatra o njegovem trenutnem duševnem stanju. Ker dogovora o kazni med tožilstvom in obrambo ni bilo, se bo postopek nadaljeval z izvedbo dokazov, o kazni pa bo odločilo sodišče.

Okrožni sodnik Luka Grasselli je odločil, da se obravnava zaradi izvajanja dokazov in zahteve po senatnem sojenju preloži na 25. marec. Tožilka je ob tem presodila, da obramba s predlaganimi dokazi skuša doseči znižanje predlagane kazni. Ob vprašanju o večkratnih preložitvah naroka je pojasnila, da so razlogi med drugim povezani s privedbo obtožencev iz zavodov za prestajanje kazni, kar je širše znana težava.