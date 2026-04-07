Torek, 7. 4. 2026, 10.25

Ana Tavčar razkrila, kam je odšla z nacionalke

Ana Tavčar | Ana Tavčar je januarja dala odpoved na RTV Slovenija, zdaj pa razkrila svojo novo službo. | Foto Mediaspeed

Ana Tavčar je januarja dala odpoved na RTV Slovenija, zdaj pa razkrila svojo novo službo.

Nekdanja voditeljica na TV Slovenija se je po dolgem molku vendarle oglasila in razkrila svojo novo službo, povedala pa tudi, zakaj je dala odpoved na nacionalki.

Že skoraj leto dni se vrstijo ugibanja, kaj se dogaja z Ano Tavčar, nekdanjo voditeljico jutranjega programa na TV Slovenija. Maja lani je nenadoma izginila z malih zaslonov in obmolknila tudi na družbenih omrežjih. Pol leta pozneje so z nacionalke sporočili, da oddaje Dobro jutro ne bo več vodila, bo pa ostala v ekipi razvedrilnega programa, januarja letos pa je dala odpoved.

Razočarana nad razmerami na nacionalki

Zdaj je Ana Tavčar vendarle razkrila, kaj je razlog za njen odhod z javne televizije. V intervjuju za Ona plus je povedala, da je šlo za premišljeno odločitev, ki jo je sprožilo razočaranje nad razmerami na RTV Slovenija. Poudarila je, da se njena vizija in pogled na televizijo močno razlikuje od realnosti, ob tem pa opozorila na neenakost med zaposlenimi in nepošteno porazdelitev dela ter nagrajevanja.

Dobila je sanjsko službo

Čeprav televizije ni povsem odpisala in bi se pod določenimi pogoji vrnila, pa ima zdaj povsem drugačno službo – vstopila je v svet luksuznih nepremičnin. Kot je razkrila na družbenih omrežjih, dela za nemško-avstrijsko nepremičninsko podjetje Luxus Liegenschaften, kjer je izvršna asistentka direktorja in vodja mednarodnih trgov.

"To delo mi je pisano na kožo," je povedala v intervjuju za Ona plus, "delam večinoma od doma, sicer veliko potujem, jem dobro hrano in vidim lepe kraje."

