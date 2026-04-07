Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
7. 4. 2026,
10.44

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Badminton

Torek, 7. 4. 2026, 10.44

37 minut

Badminton, evropsko prvenstvo

Anja Blazina končala nastope na EP v badmintonu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Badminton | Foto Peter Kastelic

Foto: Peter Kastelic

Najboljša slovenska igralka badmintona Anja Blazina je izpadla v prvem krogu evropskega prvenstva, ki bo do nedelje potekalo v španski Huelvi. Premoč je morala priznati nepostavljeni, a precej višje na svetovni lestvici uvrščeni Italijanki Yamsine Hamza.

Blazina, trenutno 265. igralka svetovne lestvice in 70. z evropske, je po boljšem začetku Italijanke stik v prvem nizu držala do 13:10, nato pa je Hamza, 21. evropska igralka in 116. na svetu, dosegla osem zaporednih točk in povedla z 1:0.

Tudi v drugem nizu je Italijanka prevladovala, le da je do odločilne prednosti prišla po izidu 7:4, ko je vnovič dosegla osem zaporednih točk za 15:4. Dvoboj, ki je trajal 27 minut, je nato le še mirno pripeljala do konca.

Na EP v Španiji bosta danes v prvem krogu konkurence ženskih dvojic nastopili še Anja Jordan in Kim Matovič. Na lestvici 33. evropsko dvojico čaka zahteven obračun s sedmima nosilkama iz Anglije, Abbygael Harris in Lizzie Tolman. Obračun bo na sporedu po 13. uri.

Badminton
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

