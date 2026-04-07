Anja Blazina končala nastope na EP v badmintonu

Najboljša slovenska igralka badmintona Anja Blazina je izpadla v prvem krogu evropskega prvenstva, ki bo do nedelje potekalo v španski Huelvi. Premoč je morala priznati nepostavljeni, a precej višje na svetovni lestvici uvrščeni Italijanki Yamsine Hamza.

Blazina, trenutno 265. igralka svetovne lestvice in 70. z evropske, je po boljšem začetku Italijanke stik v prvem nizu držala do 13:10, nato pa je Hamza, 21. evropska igralka in 116. na svetu, dosegla osem zaporednih točk in povedla z 1:0.

Tudi v drugem nizu je Italijanka prevladovala, le da je do odločilne prednosti prišla po izidu 7:4, ko je vnovič dosegla osem zaporednih točk za 15:4. Dvoboj, ki je trajal 27 minut, je nato le še mirno pripeljala do konca.

Na EP v Španiji bosta danes v prvem krogu konkurence ženskih dvojic nastopili še Anja Jordan in Kim Matovič. Na lestvici 33. evropsko dvojico čaka zahteven obračun s sedmima nosilkama iz Anglije, Abbygael Harris in Lizzie Tolman. Obračun bo na sporedu po 13. uri.