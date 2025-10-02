Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 58 minut

Četrtek, 2. 10. 2025, 4.00

5 ur, 58 minut

Ali ves čas odlašate? To so trije triki, ki vam bodo pomagali.

A. P. K.

Že majhen napredek pri nalogi tako izboljša naše občutje, ta pa posledično spodbudi večjo motivacijo za delo, zato se je nalog treba na začetku le lotiti.

Že majhen napredek pri nalogi tako izboljša naše občutje, ta pa posledično spodbudi večjo motivacijo za delo, zato se je nalog treba na začetku le lotiti.

Foto: Shutterstock

Ste se tudi vi kdaj vprašali, kje najti motivacijo za določeno nalogo in katerim korakom je dobro slediti, da se zahtevnih ali pa manj prijetnih nalog/opravil lotimo čimbolj učinkovito in z njimi ne odlašamo? Če je vaš odgovor pritrdilen, si preberite spodnje nasvete, ki vam bodo pomagali zmanjšati odlašanje.

1. Samo začnite

Kot poudarjajo strokovnjaki, se je treba stvari najprej samo lotiti in "samo začeti". Ni se vam treba spraševati o nalogi, jo načrtovati in o njej razmišljati. Kot poudarjajo, je to le še eden izmed načinov, da se nalogi izognete, medtem ko si dajete občutek, da dejansko nekaj počnete. Zato je pomembno, da hitro pristopite k delu in se lotite naloge. Zakaj?

Raziskave namreč kažejo, da se, ko enkrat nalogo začnemo opravljati, naše percepcije o njej spremenijo. Včasih lahko dejansko začnemo uživati, pri tem pa se spremeni naša percepcija sebe. Že majhen napredek tako izboljša naše občutje, ta pa posledično spodbudi večjo motivacijo za delo.

2. Nasvet strokovnjakov: Potrpite!

Tisti, ki se lotijo želene ali neželene naloge, ki bi jo najraje odložili, lahko pričakujejo, da bodo pri tem imeli veliko negativnih čustev. Zato je nasvet strokovnjakov za take primere to, da potrpite. Kot poudarjajo, je to nekoliko trši pristop, vendar ga naši odlašalci potrebujejo. Pomembno je tudi, da se ne "prepustite dobremu počutju" s tem, da se osredotočite na kratkoročno izboljšanje razpoloženja. Raje se osredotočite na dolgoročni napredek pri doseganju zastavljenega cilja.

Pomembno je tudi, da se ne "prepustite dobremu počutju". | Foto: Shutterstock Pomembno je tudi, da se ne "prepustite dobremu počutju". Foto: Shutterstock

Kot poudarjajo strokovnjaki, se je treba lotiti dela in se ne smete poskušati počutiti bolje. Nihče ne uživa v neprijetni nalogi. Kot dodajajo, uspešni ljudje razumejo, da se bodo morali na začetku soočiti z negativnimi čustvi, a ko jih enkrat prebrodijo, pogleda več ne obračajo nazaj.

3. Bodite iskreni do samih sebe

Strokovnjaki povedo, da prepogosto odlašalci opravičujejo ali racionalizirajo svoje odlašanje z besedami, kot so: "To bom raje naredil jutri" ali "Bolje delam pod pritiskom" ali "To lahko počaka". Kot zapišejo strokovnjaki, je odgovor jasen: Ne boste in ne more počakati. Namesto da poskušate zmanjšati disonanco med svojim prepričanjem, da bi morali delati, in svojim vedenjem, da ne delate, te misli raje prepoznajte kot "zastavice", ki signalizirajo vašo željo po odlašanju, in se vrnite k nasvetoma 1 in 2.

Odlašanje je kompleksen problem, ki vključuje osebnost, situacije in motivacijo. | Foto: Shutterstock Odlašanje je kompleksen problem, ki vključuje osebnost, situacije in motivacijo. Foto: Shutterstock

Strokovnjaki so jasni, da odlašanje ni le težava upravljanja s časom. Gre za kompleksen problem, ki vključuje osebnost, situacije in motivacijo. Ko iščete hitre nasvete, ki vam bodo pomagali, so zgornji trije dobro utemeljeni v raziskavah in bodo zagotovo zmanjšali vaše odlašanje, so še prepričani strokovnjaki.

