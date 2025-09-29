Ali pravica do nujnega deleža kdaj zastara? #pravni nasvet

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pravnik na dlani

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
Ali pravica do nujnega deleža kdaj zastara?

Pravnik na dlani

Pozdravljeni! Zanima me, ali tožba za dedni delež zastara. Od smrti moje mame je minilo devet let. Ali lahko še zahtevam s tožbo nujni delež? Sonja J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Zakon o dedovanju predvideva upravičenost do nujnega deleža vsem tistim, ki so zakoniti dediči po pokojniku. Kdo so nujni dediči, določa člen 25. zakona o dedovanju, in sicer so to pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec.

Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Osebe, naštete v tem členu, so nujni dediči, če so po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati.

Nujni delež se praviloma zahteva na zapuščinski obravnavi po pokojnem. Pokojni lahko napravi oporoko ali pa se deduje po zakonitih dednih deležih.

V primeru, da v zapuščinski obravnavi niste sodelovali iz različnih razlogov, a menite, da ste upravičeni do nujnega deleža, pa lahko vložite ustrezno tožbo.

Takim primerom se strokovno pravi prikrajšanje do dediščine, ki bi vam pripadala po zakonu.

Dediči lahko pravico do nujnega deleža uveljavljajo s tožbo, kadar:

  • nujni dediči v postopku zapuščinske razprave ne sodelujejo;
  • zapuščinsko sodišče na osnovi sklepa o dedovanju sklene, da se zapuščinska obravnava ne izvede;
  • obstajajo razlogi za obnovo postopka.

Za vložitev tožbe zaradi prikrajšanja do dediščine oziroma uveljavljanje nujnega deleža v primeru, ko ni bilo oporoke, je rok tri leta od pokojnikove (prednikove) smrti.

Enak rok velja za zahtevek na vrnitev daril. Po preteku treh let vložitev tožbe ni več mogoča, ker pravica zastara. Kljub temu se lahko tožba vseeno vloži, vendar bo sodišče v primeru ugovora zastaranja nasprotne stranke tožbeni zahtevek zavrnilo.

Odgovor na vaše vprašanja je torej, da po preteku devetih let od smrti matere ne morete več zahtevati nujnega deleža. Za nujni delež se je namreč treba prijaviti na naroku za dedovanje, pravica do uveljavljanja nujnega deleža pa zastara po preteku treh let od zapustnikove smrti.

