Tragedija pred tekmo Nantesa in Nice

Francoski športni časnik L'Equipe je zapisal, da so navijača Nantesa zabodli pred stadionom Beaujoire, kljub hitri zdravniški pomoči pa je podlegel poškodbam.

"V okoliščinah, ki jih preiskujejo sodni organi, se je 31-letnik zgrudil, potem ko je prejel udarec v hrbet," so sporočili iz kluba. Na spletni strani niso zapisali, da je šlo za napad z nožem.

02/12/2023 France 🇫🇷 FC Nantes - OGC Nice.



Sad news from Nantes: A member of Brigade Loire (FC Nantes) was fatally stabbed.

Before the match, Brigade Loire (FC Nantes) attacked buses with OGC Nice fans, near the stadium. During the attack, one of the bus drivers stabbed a Nantes… pic.twitter.com/Z4P6hQ1yfR