Izgredi na Otoku: aretirali skoraj 40 navijačev poljske Legie

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska policija je uradno sporočila, da so aretirali 39 navijačev poljskega nogometnega kluba Legia Varšava med nemiri v Birminghamu ob tekmi konferenčne lige proti Aston Villi.

Britanska policija je uradno sporočila, da so aretirali 39 navijačev poljskega nogometnega kluba Legia Varšava med nemiri v Birminghamu ob tekmi konferenčne lige proti Aston Villi. Foto: Guliverimage

Britanska policija je uradno sporočila, da so aretirali 39 navijačev poljskega nogometnega kluba Legia Varšava med nemiri v Birminghamu ob tekmi konferenčne lige proti Aston Villi. V izgredih so bili ranjeni štirje policisti.

Policija je sporočila, da se je uro pred začetkom tekme, ki so jo z 2:1 dobili Angleži, zgodil organiziran napad poljskih navijačev na redarje, zaradi česar so jim prepovedali vstop na stadion.

Pri Legii so obtožili Aston Villo, da je pred tekmo razdrla dogovor okoli delitve vstopnic navijačem. Kluba sta se že pred četrtkom obtoževala, domači je poljskega kritiziral, da njegovo vodstvo sploh ni sodelovalo pri vprašanju navijačev in njihovem prihodu v Birmingham.

Foto: Guliverimage

V izgredih so, kot je policijo poročilo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina, so jo skupili štirje policisti, enega so zadržali v bolnišnici.

Villa si je z zmago že zagotovila preboj v izločilne boje konferenčne lige, blizu tem je krog pred koncem tudi Legia, ki je na drugem mestu v skupini E, ima pa tri točke prednosti pred Alkmaarjem in šest pred Zrinjskim.